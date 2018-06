"Hou je kop, ik ga je vermoorden": journalist Christophe Deborsu bedreigd aan huis van moeder Benjamin Herman Sven Van Malderen

04 juni 2018

13u26

Bron: 7sur7 0 Christophe Deborsu heeft een bezoek gebracht aan de thuisbasis van Benjamin Herman in Rochefort. Al snel werd echter duidelijk dat de journalist daar niet welkom was. "Hou je kop. Ik ga je vermoorden", klonk het onder meer. De reportage was gisteren te zien in 'C'est pas tous les jours dimanche', de Waalse tegenhanger van 'De zevende dag'. Het bewuste fragment hieronder begint vanaf minuut 36.

Deborsu wilde het profiel schetsen van Herman, de dader die in Luik twee agentes en een toevallige passagier in de auto doodschoot. Na enkele gesprekjes met mensen op straat trok hij naar de woning van de moeder van Herman. Daar had in de nasleep van de aanslag al een huiszoeking plaatsgevonden.

Toen de journalist een vraag wilde stellen in verband met de zaak kreeg hij meteen het deksel op de neus. "Ga weg, ik heb er niets mee te maken", reageerde een man. "Jullie nemen hier toch geen foto van mij? Hou je kop, ik ga je vermoorden. Flikker op, begrepen? Ik geef je dertig seconden." De cameraploeg is vervolgens weggegaan om verdere incidenten te vermijden.

Gisteren brachten drieduizend mensen een eerbetoon aan de slachtoffers. De deelnemers aan de Witte Mars legden bloemen neer en staken kaarsen aan. Voordat honderden witte ballonnen de lucht in werden gelaten, applaudisseerden de aanwezigen bijna een minuut lang. Vrienden van de vermoorde Cyril Vangriecken namen ook het woord. "We zullen ervoor vechten dat dit nooit meer gebeurt", klonk het. "We gaan leven voor jou, je familie en je vrienden, en voor elkaar zorgen."

Vandaag werd afscheid genomen van de 22-jarige student. De genodigden waren in het wit gekleed.