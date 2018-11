“Hotdogrestaurant Würst in Leuven heeft overnemer beet” TDM

19 november 2018

19u28

Bron: VTM NIEUWS 0 Er is een overnemer voor Würst in Leuven, het hotdogrestaurant dat werd opgestart door tv-kok Jeroen Meus. Dat heeft VTM NIEUWS uit goede bron vernomen.

De keten ging zo’n maand geleden failliet. De overnemer zal zich morgen bekendmaken. Van de hotdogketen waren er drie vestigingen, maar de overnemer wil enkel de zaak in Leuven overnemen en zo snel mogelijk weer opstarten.



Würst, de keten van hotdogrestaurants die enkele jaren geleden is opgestart door de populaire tv-kok Jeroen Meus, werd eind oktober failliet verklaard.

Betere hotdog

Jeroen Meus is vooral bekend als tv-kok in ‘Dagelijkse Kost’. Gedurende acht jaar was hij medezaakvoerder van restaurant Luzine in Wilsele, maar in 2014 stapte Meus uit de zaak.



In 2015 opende hij samen met een zakenpartner restaurant Würst in Leuven, maar vorig jaar trok Meus zich daaruit terug.



Met het concept Würst werd de betere hotdog op de markt gebracht. Het restaurant opende na Leuven ook vestigingen in Gent en Antwerpen, maar die moeten dus allemaal de deuren sluiten.