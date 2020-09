'Hoppin' wordt de merknaam van Vlaamse mobiliteitsknooppunten ANA

11 september 2020

15u54

Bron: BELGA 0 Er komen in Vlaanderen duizend herkenbare mobiliteitsknooppunten onder de naam 'Hoppin'. Op die plaatsen zal kunnen worden geschakeld tussen bijvoorbeeld openbaar vervoer, fiets en deelauto. Dat laat Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters vrijdag weten.

De nieuwe knooppunten zullen vanaf het najaar in het straatbeeld verschijnen. Ze komen op goed ontsloten plaatsen, met voldoende fietsenstallingen, parkeerplaatsen en laadmogelijkheden voor elektrische fietsen, bromfietsen en auto's. Lokale besturen die een mobiliteitsknooppunt inrichten, kunnen beroep doen op een subsidie. Ze kunnen tot de helft van de kostprijs krijgen, met een maximum van 500.000 euro voor een interregionaal en 250.000 voor een regionaal knooppunt. Locaties op lokaal en buurtniveau kunnen zelfs tot 100 procent van de kostprijs krijgen. Vlaanderen trekt er deze legislatuur 100 miljoen euro voor uit.

"Het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, Lantis en De Werkvennootschap staan in voor de realisatie langs gewestwegen. Steden en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanleg van deze locaties langs wegen in hun beheer", laat Peeters weten.

Lokale besturen hebben echter geen enkele verplichting om knooppunten aan te leggen of om de merknaam te gebruiken.

Het merk ‘Hoppin’ zal een website en app krijgen, waarop pendelaars geschikte routes kunnen opzoeken. “Leesbaarheid, helderheid, samenhang en uniformiteit zijn de sleutelwoorden als we een reflex willen creëren. Om burgers in deze complexiteit de weg te wijzen, willen we één geheel maken: geen aparte puzzelstukken die niet op elkaar passen, maar puzzelstukken die één verhaal vormen dat over heel Vlaanderen wordt uitgerold”, aldus minister Peeters.