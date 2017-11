"Hopelijk stemmen Catalanen Puigdemont weg" jv

12u38

Bron: Belga 8 BELGA "Nationalisme leidt tot polarisatie en verdeeldheid in de samenleving. Hopelijk komen de Catalanen ook tot dit inzicht en stemmen zij op 21 december Puigdemont en de nationalisten weg." Dat zegt Eric Van Rompuy in zijn wekelijks dagboek. Het CD&V-Kamerlid haalt opnieuw hard uit naar de houding van N-VA.

In de twee maanden voor de verkiezingen in Catalonië kan er nog veel gebeuren, schrijft Eric Van Rompuy, die duidelijk hoopt dat het Spaanse kamp de overhand zal halen. De regering-Michel moet in tussentijd op eieren lopen, vindt hij. "Want wat gaat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon doen als hij uitvoering moet geven aan de uitlevering van 'zijn vriend' Puigdemont aan Spanje? Gaat de realpolitik het halen boven de nationalistische principes? "

De Europese geloofwaardigheid van België staat hier op het spel, zegt het Kamerlid. Hij wijst erop dat de Europese zwaargewichten duidelijk tegen een onafhankelijk Catalonië gekant zijn.

Vlaanderen heeft een autonomie die Catalonië ons kan benijden, vindt de CD&V'er. "In de 14 jaar die N-VA bestaat heeft ze op geen enkel moment meegewerkt om die Vlaamse autonomie uit te breiden met meer bevoegdheden en middelen. De vijfde en de zesde staatshervormingen hebben Bart De Wever en Geert Bourgeois geboycot."

"N-VA poogt met allerhande verklaringen de perceptie hoog te houden dat ze nationalist en separatist blijven, maar meer dan een uitlaatklep voor hun nationalistische ideologie in de media is het niet", vindt Van Rompuy. "De les die Vlaanderen moet trekken uit de Catalaanse crisis is dat de weg van dialoog en overleg de beste weg is naar meer Vlaamse autonomie", besluit hij. "Een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Vlaanderen in het hart van de EU zou dramatische gevolgen hebben voor de welvaart en het welzijn van de Vlamingen."