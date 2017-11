"Hoog tijd dat de allochtone jongeren de vele kansen grijpen die we hen bieden" EB

Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V) vindt het tijd dat alle Brusselaars samen neen zeggen tegen de relschoppende jongeren. "Het imago van onze hoofdstad en al haar inwoners wordt besmeurd in binnen- en buitenland", zegt Debaets. Ze doet ook een oproep aan de allochtone jongeren om de kansen die ze krijgen te grijpen.

"We zijn het meer dan beu. Het is tijd dat we als Brusselaars zeggen tegen alle relschoppende jongeren: niet in onze naam, dit moet stoppen. Wie winkels vernielt en de politie aanvalt, verraadt zijn eigen stad en werkt stigmatisering van allochtone gemeenschappen in de hand", stelt Debaets.

Als Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen hoopt ze dat de jongeren de kansen die ze krijgen ook beginnen te grijpen. "Ik weet dat allochtone jongeren soms op drempels stoten, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Maar we geven ook ontzettend veel kansen, via goed onderwijs, tewerkstellingsprojecten en tal van organisaties waar jongeren omkaderd en begeleid worden. Maar we moeten hen ook duidelijk maken dat we verwachten dat ze die kansen grijpen."

Het snelle en krachtdadige optreden van de politie stelt Debaets tevreden en ze hoopt dat er nu werk gemaakt wordt van een lik-op-stukbeleid ten aanzien van de relschoppers, om duidelijke grenzen te stellen.

