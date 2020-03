"Honderden domme Brusselaars" aan kasteel Terhulpen, burgemeester laat domein sluiten mvdb

22 maart 2020

00u03 11 De burgemeester van het Waals-Brabantse Terhulpen (La Hulpe) maakt zich op Facebook boos over “honderden domme Brusselaars” die ondanks de noodzakelijke quarantainemaatregelen zaterdag massaal naar het kasteel en het omliggende park trokken. De politie moest ter plaatse komen om de site af te sluiten.

Terhulpen ligt op een boogscheut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Solvay-domein in de groene gemeente heeft naast een kasteel, ook een park met grote gazons en een vijver, en geldt als een bekende trekpleister in Waals-Brabant en het Brussels Gewest.



“Ik sta versteld van de domheid van de mensen”, schrijft burgemeester Christophe Dister (MR), oud-Waals parlementslid. “Er wordt al dagen omgeroepen dat de mensen zo veel mogelijk thuis moeten blijven en enkel in hun eigen buurt verplaatsingen kunnen doen. Toch zijn honderden domme Brusselaars naar het kasteel van Terhulpen afgezakt. Als gevolg daarvan ben ik gedwongen het domein tot nader order te sluiten”, zegt een verontwaardigde Dister op Facebook. Of de politie boetes heeft uitgeschreven, is niet duidelijk.