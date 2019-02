"Honderden Chinese en Russische spionnen in Brussel" kv

09 februari 2019

04u14

Bron: Belga 0 De interesse van geheime diensten in Brussel, waar de EU en de NAVO gevestigd zijn, is immens. In tijden van cyberaanvallen zetten geheime diensten ook nog steeds in op agenten van vlees en bloed. Europese diplomaten zijn door de interne veiligheidsdienst gewaarschuwd voor spionage door Russische en Chinese inlichtingendiensten, zo schrijft de Duitse krant Die Welt vandaag op gezag van Europese diplomaten. Volgens de veiligheidsdienst zouden zich "zowat 250 Chinese en 200 Russische spionnen" in Brussel bevinden.

De diplomaten zijn naar eigen zeggen ook gewaarschuwd voor bepaalde plaatsen in de Europese wijk in Brussel, waaronder een bekend steakhouse en een café in de onmiddellijke nabijheid van de gebouwen van de Europese Commissie.

De Chinese en Russische geheime diensten zouden in Brussel volgens de krant vooral werken in de ambassades of handelsdiensten van hun thuislanden. Cijfers over agenten uit andere niet-Europese landen, zoals de VS, zijn er niet.