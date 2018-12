“Hoelang zou u het volhouden als regeringsleider met slechts een derde van de meerderheid?” AW

17 december 2018

21u27

Bron: Terzake 0 N-VA legde afgelopen weekend enkele eisen op tafel waar premier Charles Michel (MR) volgens hen mee aan de slag moet alvorens ze hem en zijn minderheidsregering steunen. Sp.a wil dan weer meer uitleg over de plannen voor de komende maanden. Het alternatief is een motie van wantrouwen. “Hoelang zou u het volhouden als regeringsleider met slechts een derde van de meerderheid", reageert N-VA-fractieleider Peter De Roover bij Terzake.

Waarom N-VA plots moeilijk doet over onder andere de begroting? “We maken geen deel meer uit van de regering. Het is vanzelfsprekend dat we de Zweedse erfenis als buitenstaanders strikt in het oog willen houden”, verduidelijkt De Roover.





“Als we een helpende hand uitsteken, wordt die brutaal geweigerd”, zegt De Roover nog. “Daarom wensen we simpelweg enkele garanties dat de besluitvorming gebeurt binnen de geest van de Zweedse coalitie.” En voor zijn meerderheid moet Michel dan maar bij de linkerzijde aankloppen.

(Lees verder onder de video)

Vier eisen

Om te garanderen dat alles naar behoren en “binnen de geest van de Zweedse coalitie" wordt uitgevoerd, legde N-VA vier eisen op tafel. Onmogelijk zijn die niet zegt De Roover.





Zo willen ze dat het parlement grondwetsartikels voor herziening vatbaar verklaart. Een communautaire eis is dat volgens De Roover niet eens: “Bij de volgende legislatuur moet er nog steeds een twee derde meerderheid gevonden worden. We willen gewoon dat de mogelijkheid wordt meegenomen."

Ook de begroting moet worden uitgevoerd zoals afgesproken, vindt N-VA: “De verkiezingen naderen en dan is de verleiding groot om Sinterklaas te spelen." De budgettaire gevolgen zouden dan voor een volgende regering zijn. “Naar mijn mening is die eis absoluut niet buitensporig", zegt De Roover.

Daarnaast moet de Arbeidsdeal uit het Zomerakkoord zoals afgesproken worden uitgevoerd. Tenslotte is er natuurlijk het migratiepact. Een onthouding is niet langer noodzakelijk, wel wil N-VA dat Theo Francken het migratiebeleid terug op zich kan nemen. Daarover sprak De Roover zich niet uit bij Terzake.

Vertrouwensstemming?

Op de vraag of N-VA een motie van wantrouwen zal neerleggen, antwoordt Peter De Roover niet. Hij duidt enkel dat er morgen een debat zal volgen: “Wij volgen de parlementaire agenda, en het is de premier die de stap moet zetten”.





De premier heeft volgens de fractieleider de keuze om zes maanden verder te regeren zoals nu. “Maar wij gaan in ieder geval niet zomaar akkoord. Uit ervaring weten we immers dat er een verwaterde versie van de afspraken wordt gerealiseerd als je de zaken niet opvolgt", besluit N-VA-fractieleider.