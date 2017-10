"Hoe ver willen speurders gaan?" 19u35

Is er nu een échte doorbraak in de zaak rond de Bende van Nijvel, nu 'De Reus' geïdentificeerd zou zijn en zijn broer dat ook bevestigt aan VTM NIEUWS? "Het is best mogelijk dat er nu nog belangrijke getuigen komen, maar de vraag is: hoe ver willen de speurders gaan in dit gevoelig dossier?", zegt VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes.

Al 35 jaar loopt het onderzoek naar de Bende van Nijvel, nooit zijn er leden geïdentificeerd. Ook nu blijft het parket op de vlakte, al spreekt het over een interessante piste. Geen doorbraak dus? "Nu is er een cruciale getuigenis afgelegd. De speurders in Charleroi moeten hier nu op doorgaan", aldus Özgünes.

"Er zijn al heel lang verschillende scenario's, van banditisme tot een staatsgreep van de politie. Nu blijkt er ook echt een lid van de politie betrokken te zijn. Een van de scenario's lijkt dus ook echt waar te zijn."

Maar net dat maakt het een moeilijk onderzoek: "Dit is uiterst gevoelig als er politie betrokken zou zijn. Het gerecht heeft nog een achttal jaar om het onderzoek af te ronden, maar de vraag is: hoe ver willen de speurders gaan?"