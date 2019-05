“Hoe ga je dat doen? Je zegt niets”: Jambon en Calvo tijdens ‘Het Grote Gelddebat’ ‘Het Grote Gelddebat’ van VTM Nieuws SDA

21 mei 2019

00u05 5 Verkiezingen 2019 Tijdens ‘Het Grote Gelddebat’ van VTM Nieuws gingen Jan Jambon (N-VA) en Kristof Calvo (Groen) met elkaar in debat over de toekomst van de salariswagens. Wanneer Calvo het heeft over het compenseren van die wagens, heeft Jambon maar één vraag: “Hoe ga je dat doen?”

De pensioenputten

Ook de 7 partijvoorzitters gingen vanavond in debat met elkaar, en daar ging het er vooral tijdens het pensioenthema soms stevig aan toe. Het laatste woord was er aan Bart De Wever (N-VA) die met de vinger naar de socialisten wijst over de zogenaamde putten in de pensioenen.