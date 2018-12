"Historische" 70.000 tot 75.000 deelnemers volgens organisatie op grootste Belgische klimaatmars ooit Lauren Van Alsenoy Robby Dierickx HR ADN

02 december 2018

05u25

Bron: eigen berichtgeving, Belga 32 Zeker 65.000 mensen stappen en fietsen in Brussel mee in de grootste klimaatmars ooit in ons land. Dat maakt de politie bekend. De organisatoren van “Claim The Climate” stellen het deelnemerscijfer zelfs bij tot ongeveer 70.000 à 75.000. “Dit is overdonderend en historisch”, zegt Charlotte Scheerens van Climate Express. De mars vertrok om 13 uur aan het Noordstation en de kop bereikte rond 14.30 uur het Jubelpark. Daar staan er optredens, speeches en andere activiteiten op het programma.

De organisaties Climate Express, de Klimaatcoalitie en BOS+ trekken vandaag met het grootste Belgische klimaatprotest ooit door het centrum van Brussel. Aanleiding is de internationale klimaattop COP24, die vandaag in Polen begint. Met het massale protest eisen de betogers dat de Belgische politici meer ambitie tonen voor een doorgedreven nationaal klimaatbeleid op korte én lange termijn. Zo moet de opwarming van het klimaat beperkt blijven tot 1,5°C, zoals in het akkoord van Parijs staat.

Succes

Van bij het vertrek werd duidelijk dat de klimaatmobilisatie een enorm succes was. Het aantal deelnemers gaat intussen de 65.000 en volgens de organisatoren dus ook de 70.000 voorbij. Op vele straathoeken van de route pikken mensen nog in op de klimaatmars. Ook de 5.000 deelnemende fietsers moeten bijgeteld worden.



Het publiek is heel divers: van kleine kinderen tot oudere mensen. De organisatoren merkten ook enkele politici en bekendheden op zoals minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR), Bruno Tobback (sp.a) en Olivier Maingain (DéFI) of muzikante Angèle, Jan Paternoster en zijn vriendin en radiopresentatrice Eva De Roo. De boodschap die de mars wilde overbrengen, is alvast goed aangekomen.

Sterk signaal

“We zijn heel gelukkig, want dit geeft zoveel hoop voor de toekomst. Het toont aan dat er een groot draagvlak is voor een ambitieus klimaatbeleid in België”, stelt Scheerens vast. Ze spreekt van een enorm sterk signaal.

“De politici kunnen dit niet meer negeren. We verwachten dat ze onze eisen in concrete daden gaan omzetten. In het algemeen gaat dat over meer ambitie op vlak van hernieuwbare energie, we moeten ook meer denken aan efficiënter energieverbruik en daarnaast moeten we veel minder uitstoten. Voor de generaties na ons is het enorm belangrijk, want als het klimaat blijft opwarmen, wordt er voor hen geen goede toekomst beloofd.”

Nog tijd

“We zijn hier vandaag, omdat we geloven dat er een correcte weg is van solidariteit en die loopt via ons allen. Maar onze individuele inspanningen volstaan niet. Daarom eisen we politieke ingrepen”, vertelt Nicolas Van Nuffel van organisatie Klimaatcoalitie.

“België heeft nog tijd om zich toe te voegen aan de lijst van landen die zich echt engageren”, vervolgt hij. “Ons land moet eisen dat Europa zijn uitstoot met 55 procent terugdringt tegen 2030. We willen dat de federale en gewestregeringen nu echt samen werk maken van een klimaatplan rond het akkoord van Parijs en dat zonder met de vinger naar elkaar te wijzen.”

Tussen de vele kinderen die meestapten, was ook de 13-jarige Bo. Zij sprak het Jubelpark toe. “Als wij rommel maken, vragen volwassenen het op te ruimen. Nu hebben de volwassenen rommel gemaakt en vragen ze ons het op te ruimen. Dat is niet eerlijk. Onze boodschap is helder: ruim onze planeet op, voor onze toekomst.”

Speciaal treinticket

De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB maakte zondag haar volledige netwerk gratis en treinmaatschappij NMBS bood een speciaal ticket van 5 euro aan. Een enorm succes, want 34.000 personen kwamen met de trein naar de hoofdstad. In het treinstation Brussel-Noord moesten treinen zelfs tegengehouden worden omdat er te veel mensen waren in het station.

Van Brussel-Noord ging het via de Koning Albert II-laan, langs Kruidtuin en Madou, over de Wetstraat en het Schumanplein, om uiteindelijk te eindigen in het Jubelpark. Tot 18 uur vinden daar concerten en andere spektakels plaats. Om 16 uur kwam er een koor zingen en nadien spreken de organisatoren de mensenmassa toe.

De NMBS heeft nog vijf extra treinen ingelegd aan het einde van de klimaatbetoging. Daarnaast is er een pendeltrein tussen de stations Brussel-Luxemburg, Brussel-Schuman en Brussel-Noord. “We hadden de extra treinen op voorhand ingepland omdat we veel volk hadden verwacht”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. “Vanmiddag hebben we de capaciteit verhoogd met 11.000 bijkomende zitplaatsen.” Ondanks de extra treinen klagen verschillende reizigers op sociale media over overvolle treinen en stations. Enkele treinen liepen door de grote toeloop ook vertraging op.

De NMBS bood naar aanleiding van het begin van de klimaattop in Polen een speciaal “Green Ticket” aan: heen en terug voor 5 euro overal in België.