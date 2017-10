"Hilton hoeft niet, deftig bed en toilet wel" 06u43 135 rv De militairen die in de straten van Brussel patrouilleren, zijn niet te spreken over de plek waar ze sinds kort hun nachten moeten doorbrengen. In de Koninklijke Militaire School troepen ze met 24 man samen in krappe lokalen.

Er zijn amper drie toiletten voorzien voor 70 soldaten en douchen kan enkel in een sporthal. "Twee of drie weken aan één stuk zijn we van huis om het land te help beveiligen, en moet je eens zien waar ze ons nu steken", zeggen de misnoegde militairen.



Tot voor kort verbleven ze in verscheidene blokken van de kazerne in Peutie (Vilvoorde), maar daar kunnen ze niet meer terecht. "Omdat een deel van de gebouwen niet in orde bleek met de brandveiligheid", vertelt één van de soldaten. "Mocht daar iets gebeurd zijn, dan was dat dus niet gedekt door de verzekering. Als 'oplossing' heeft Defensie ons ondergebracht in de Koninklijke ­Militaire School (KMS) in Brussel."



Die nieuwe locatie voldoet allerminst aan de eisen. "De kamers met bedden zijn allemaal ingenomen door de studenten, dus slapen we met 22 tot 24 man in een leslokaal waar qua oppervlakte eigenlijk slechts de helft mag liggen. We liggen vlak bij elkaar - bijna óp elkaar, zelfs - en dus hebben we amper privacy. Die in elkaar geknutselde slaapzaal kan ook amper verlucht worden. Iedereen kan zich wel inbeelden dat het er niet altijd even fris ruikt na zo'n patrouilledag, waarbij we met 25 kilogram op onze rug door Brussel lopen."



De gebrekkige leefomstandigheden zorgen voor meer zieken en de werksfeer lijdt er zwaar onder. Nochtans ligt de oplossing voor de militairen voor hand.

Belga Militairen in Brussel-Centraal.