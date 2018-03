“Hij wilde met blote handen haar nek breken”, zeven jaar cel gevraagd voor 52-jarige Truienaar Birger Vandael

23 maart 2018

13u12

Bron: Eigen berichtgeving 2 Een relatiecrisis en bijhorende echtscheiding hebben een 52-jarige Truienaar de afgelopen jaren behoorlijk uit zijn lood geslagen. De man belaagde zijn vrouw jarenlang en heeft haar op verschillende data geslagen. Op 31 oktober 2016 sloegen de stoppen volledig door. “Hij nam het hoofd van de vrouw tussen zijn twee handen, maakte een draaiende beweging met het hoofd en liet pas los toen de vrouw op haar knieën viel”, aldus advocate van het slachtoffer Natascha Bielen.

Volgens Bielen zijn er een tiental klachten van slagen en verwondingen tussen 2012 en 2016. “Het zou allemaal begonnen zijn met de overspelige relatie van mijn cliënte, maar hiervoor was hij ook al agressief. We zien een stijgende lijn in het dossier. De man had blijkbaar altijd messen op zak en stuurde dermate veel sms’jes waarin hij bleef smeken aan de vrouw om terug te komen. Anders zou hij zichzelf iets aandoen”, legt Bielen uit. De man bleef in heel het dossier benadrukken dat hij het moeilijk had zonder zijn vrouw en haar terug wil.

De discussie leidde dus tot de schermutseling op 31 oktober 2016. “Beklaagde wachtte doelbewust tot iedereen weg was en viel dan aan. Achteraf gaf hij toe dat hij de nek van de vrouw wou breken. Op 31 mei 2017 wilde hij dat nog eens herhalen en brak hij binnen in haar woning. Hij dreigde met een keukenmens en greep haar bij de pols, tot de politie hem stopte. Kortom, mijn cliënte is door de hel gegaan”, stelt Bielen, die 8.700 euro aan schadevergoedingen vraagt en hoopt dat de man behandeld zal worden.

Chuck Norris

Het openbaar ministerie bevestigt het verhaal van de advocate: “Het mes is een steeds wederkerend element bij de gedragingen van meneer, die beweert dat hij als zelfstandig schrijnwerker altijd een mes bij heeft voor zijn werk. Hij heeft de poging tot doodslag reeds toegegeven, dus ofwel loog hij toen bij de politie, ofwel liegt hij nu. Hij heeft te veel slechte films met Chuck Norris gekeken. Het is niet dankzij hem dat de vrouw niet dood is. Een contactverbod heeft niet geholpen. Toen zijn gsm door de politie werd terug gegeven, belde hij vijf minuten later alweer naar de vrouw. Meneer beseft niet goed wat niet kan en kan zijn primitieve uitingen van agressie niet bedwingen. Het is geen man, maar een klein kind dat slaat met zijn vuistjes want mama wil hem niet meer.”

Er wordt een celstraf van zeven jaar gevraagd voor de feiten.

Tranen

In het kamp van de verdediging schrok men zich een hoedje bij de strafvordering. “Het probleem is dat beklaagde zijn ex-vrouw adoreerde. Hij deed er alles voor. Van de kelder tot de nok bouwde hij het huis op en al zijn materiaal ligt daar. Moeilijk om dan te zeggen dat hij daar niet meer kan komen. Ik vraag voor een milde toepassing van de strafwet", opperde raadsman Eeckhout, die een opschorting suggereerde.

“Beklaagde staat hier niet terecht omdat hij zijn vrouw terug wou of omdat hij liefdesverdriet had, wel voor poging tot doodslag”, reageerde de procureur. "Het ene moment was hij zacht en lief, het andere moment agressief. Ik ben niet zomaar vertrokken", snikte de vrouw op het einde van de zaak. Ook bij beklaagde rolden de tranen over de wangen. Hij beloofde begeleiding te gaan volgen.

Vonnis op 27 april.