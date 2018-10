“Hij was opvliegend, maar gewelddadiger dan draai om de oren werd hij nooit”: zoon (30) van seriedoder Michel Fourniret spreekt voor het eerst KVDS

19 oktober 2018

12u49

Bron: BFMTV 0 De zoon van seriedoder Michel Fourniret (76) en zijn ex-vrouw Monique Olivier (70) heeft voor de allereerste keer zijn verhaal gedaan. In een pas verschenen boek vertelt hij over zijn jeugd in het huis van zijn vader, die de bijnaam ‘het monster van de Ardennen’ kreeg nadat hij in Frankrijk en België zeker zeven meisjes en vrouwen ontvoerde, verkrachtte en op gruwelijke wijze vermoordde. Daarbij was ook de Belgische Elisabeth Brichet (12).

Selim (30) heette hij, de enige zoon van het horrorkoppel, en hij woont nu onder een andere naam in het zuiden van Frankrijk. Aan iedereen vertelt hij dat zijn ouders dood zijn. 15 jaar lang hulde hij zich in stilzwijgen, sinds het moment dat hij op 26 juni 2003 samen met de rest van Frankrijk via het tv-journaal ontdekte wie zijn vader echt was.

Sociale media

Journalist Oli Porri Santoro slaagde er via sociale media in om de jongeman op te sporen en had drie jaar lang op regelmatige basis gesprekken met hem. Hij schreef er een boek over – Le Fils de l’Ogre’ (de zoon van de boeman) – dat eerder deze maand verscheen. Het is erg actueel nu Fourniret vandaag voor het eerst in 11 jaar geconfronteerd wordt met zijn intussen ex-vrouw Monique Olivier in de zoektocht naar nog meer mogelijk slachtoffers.





Fourniret – die een levenslange celstraf uitzit – bekende in februari immers dat hij nog twee andere meisjes had omgebracht, iets wat hij tot dan toe altijd had ontkend. Het Franse gerecht hoopt dat een confrontatie met Olivier – die als medeplichtige aan vijf van de moorden ook levenslang kreeg –meer licht op de zaak kan werpen. (lees hieronder verder)

De gruwel van het dossier staat in sterk contrast met de jeugd die Selim naar eigen zeggen had en waarin alles “rooskleurig” leek. Ondanks een dominante en opvliegende vader. “Hij riep nooit”, aldus Selim. “Nooit! Hij was erg opvliegend, dat wel, maar wat mij betreft ging zijn gewelddadigheid nooit verder dan een draai om de oren.”

Variétémuziek

Hij schildert zijn vader – die hij nooit papa noemt maar altijd met zijn voornaam aanduidt – af als een man die op de zolder van hun huis knutselde en luisterde naar platen met Franse variétémuziek. Hij kon de muziek zelfs uit het hoofd meezingen. Zijn moeder zat intussen “als een plant” naar de Franse politieserie ‘Julie Lescaut’ te kijken. (lees hieronder verder)

Hij vertelt ook over de dag dat zijn vader ontmaskerd werd, toen een poging tot ontvoering van een 13-jarig meisje in het Belgische Ciney fout ging. Selim had die dag een slecht rapport meegebracht naar huis en zijn vader was razend geweest. Fourniret werd opgepakt en het duurde niet lang eer Olivier begon te praten. Ze had immers gezien hoe het Michelle Martin was vergaan, de vrouw van Marc Dutroux. Die had 30 jaar cel gekregen en Olivier was bang dat haar hetzelfde lot beschoren zou zijn.

Een jaar na de aanhouding van zijn vader werd de moeder van Selim opgepakt voor ondervraging. Ze keerde nooit meer terug naar het ouderlijke huis. Selim werd daarop opgevangen door zijn halfbroer.

Beveiligingsagent

Hij behaalde een beroepsdiploma en ging aan de slag als beveiligingsagent. “Dat ik nog leef heb ik alleen te danken aan mijn angst voor zelfdoding”, vertelt hij. Zijn halfzus Marie-Hélène stapte wel uit het leven, in 2006. Volgens haar moeder – de tweede vrouw van Fourniret – was haar naam “te zwaar” geworden “om te dragen”. (lees hieronder verder)

Sinds de aanhouding van zijn vader had Selim geen contact meer met hem. Op één keer na. Fourniret bleef zijn zoon schrijven vanuit de cel – een correspondentie die ook in het boek werd opgenomen - en dat leidde in januari 2016 tot een ontmoeting in de gevangenis van Ensisheim in de Elzas.

“Het eerste wat me opviel was dat hij een kleine man was”, aldus Oli Porri Santoro, die ook aanwezig was en getuigt bij de Franse nieuwssite BFMTV. “Hij was 1,67 meter groot en helemaal gebogen. En hij had enorme handen.”

Idioot

Fourniret huilde, maar liet op geen enkel moment spijt blijken. “Ik ben een grote idioot”, klonk het. “Maar ik heb me erbij neergelegd. Ik heb geen berouw. Alles is te wijten aan mijn onmeetbare en grenzeloze trots.” (lees hieronder verder)

De ontmoeting was ook cruciaal omdat Fourniret toen volgens Porri Santoro voor het eerst toegaf dat hij misschien iets te zien had met de moord op Parrish, die in 1990 gevonden was in Monéteau. Het onderzoek zou over twee jaar tot een nieuw proces kunnen leiden.

‘Le Fils de l’Ogre’ is voorlopig alleen in het Frans verschenen en onder meer te koop bij Standaard Boekhandel.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of online via www.zelfmoord1813.be