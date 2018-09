"Hij keek ostentatief naar het bed en vertelde me dat ik wist wat me te doen stond": 3 getuigenissen over machtsmisbruik Jan Fabre Ciska Hoet

13 september 2018

19u29

Bron: De Morgen 1 Een toxische sfeer op de werkvloer, scènes die je worden afgenomen als je niet in de pas loopt en ongewenste seksuele intimiteiten. Deze drie vrouwen maakten het allemaal mee toen ze dansten bij Jan Fabre.

Alle drie trokken ze tussen 2003 en 2018 de deur van Troubleyn moegetergd achter zich dicht. Alle drie dragen ze blijvende sporen van Fabres bewind. Laila, Sarah en Lizzy kwamen elkaar nooit tegen bij Fabre maar hun verhalen zijn opvallend gelijklopend.

Voor dit interview gebruiken ze schuilnamen. "Dat staat los van of we de open brief anoniem ondertekend hebben of niet. We vestigen de aandacht bewust niet op onszelf. Het wangedrag van Fabre is iets structureels dat het persoonlijke overstijgt", verklaren ze.

Geen vendetta

Eerst wil Laila kwijt dat ze niet uit is op een persoonlijke vendetta.

