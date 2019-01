“Hij heeft zijn kat gestuurd”: rapper Eddyani daagt niet op voor ontmoeting met slachtoffers tienerpooiers op geheime locatie KVDS

08 januari 2019

08u01

Bron: VRT NWS 4 Een geplande ontmoeting tussen rapper Soufiane Eddyani en twee slachtoffers van tienerpooiers is gisteren niet doorgegaan. De man stuurde volgens begeleidster Saskia Van Nieuwenhove zijn kat. Dat vertelde ze gisteravond in ‘De afspraak’ op Canvas.

Eddyani kwam afgelopen weekend in het oog van de storm terecht omdat hij zijn jongste nummer ‘Amigo’ opdroeg aan zijn kameraad Bilal A. - beter bekend als de Antwerpse rapper Moreno. Die werd in 2016 veroordeeld tot zes jaar cel voor het seksueel uitbuiten van een meisje van 15 jaar. Intussen zou er opnieuw een klacht tegen hem ingediend zijn.

Geheime locatie

Soufiane Eddyani zou gisterenmiddag twee slachtoffers van tienerpooiers ontmoeten, maar hij liet zich niet zien volgens Van Nieuwenhove. “Er was een gesprek gepland op een geheime locatie met twee meerderjarige meisjes”, vertelt ze. “Ik heb het niet gevraagd aan de minderjarige meisjes. Ik vond het niet kunnen dat er minderjarigen bij betrokken zouden worden. Er geldt trouwens een beschermingsmaatregel.”





“Ik kan alleen maar zeggen dat hij zijn kat heeft gestuurd”, gaat ze verder. “Die meisjes waren veel moediger dan Eddyani. Het ging om een strafdossier van acht jaar effectief voor mensenhandel. Een zwaar dossier van systematische seksuele uitbuiting. De gruwel was enorm.” (lees hieronder verder)

De meisjes wilden het gesprek volgens Van Nieuwenhove aangaan omdat ze de rapper duidelijk wilden maken dat zijn nieuwste nummer niet door de beugel kan. “Ze wilden hem zeggen wat mensenhandel ís”, klinkt het. “Ze wilden dat nu eens en voor altijd duidelijk maken. Het ging niet gewoon om een jongen waar ze verliefd op waren, maar ze werden in hotelkamers, systematisch met zes, zeven, acht klanten per nacht gedwongen tot contacten en ze konden niet weg.”

Ibiza

De meisjes hadden er ook een probleem mee dat Moreno de toestemming gekregen zou hebben van Justitie om een videoclip te maken in Ibiza. “Dat is aanvaard binnen de strafuitvoering door de assistent van Justitie”, aldus Van Nieuwenhove. Iets wat justitieminister Koen Geens vanmorgen ontkende tijdens ‘De ochtend’ op Radio 1. “Toen hij 29 maanden van zijn 6 jaar had uitgezeten is hij vervroegd vrijgelaten en zonder toestemming op reis gegaan naar Ibiza. Daarmee schond hij zijn voorwaarden en als gevolg daarvan heeft hij een enkelband gekregen.”

“Op het eerste gezicht heeft de magistratuur in Antwerpen een vrij correct parcours gelopen, al is het niet aan mij als minister van Justitie om dat te beoordelen”, vervolgde Geens. “Maar laat het duidelijk zijn: als hij opnieuw een fout begaat, vliegt hij weer in de gevangenis.”

Videoboodschap

Eddyani reageerde gisteravond nog in een videoboodschap online. “Ik heb jullie heel veel te vertellen, maar ik hou het als verrassing voor binnenkort”, klinkt het. “Mensen, alsjeblieft, toon een klein beetje empathie, een klein beetje medeleven. En voor zij die verkeerd denken: jullie mogen verkeerd denken. Ik weet wat mijn bedoelingen waren. Die waren alleen maar goed.”