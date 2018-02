"Hij handelde uit overmacht": advocaten vragen de vrijspraak voor dokter Gyselbrecht FT

27 februari 2018

10u54

Bron: Belga 471 Dokter André Gyselbrecht heeft uit overmacht gehandeld toen hij de opdracht gaf zijn schoonzoon Stijn Saelens om te brengen. Dat zeggen zijn advocaten. Ze vragen de vrijspraak.

Op het proces over de kasteelmoord ronden de advocaten van André Gyselbrecht hun pleidooi af. Daarna komt de verdediging van tussenpersoon Pierre Serry aan het woord.

Meester Filip D'Hont stelde zich eerst de vraag of zijn cliënt André Gyselbrecht wel een eerlijk proces heeft gekregen. Hij verwees onder meer naar het beperkte onderzoek naar incest van Stijn Saelens en het moraliteitsonderzoek. Hij vroeg de rechters ook alsnog nieuwe getuigen op te roepen. En wierp op dat er sprake was van uitlokking of overmacht toen zijn cliënt de opdracht gaf Saelens te doden. "Uitlokking is alleszins niet onverenigbaar met voorbedachtheid", zei hij. Wat later kwam advocaat Johan Platteau daarop terug. "André leefde met angst, hij begon te flippen als hij het woord Australië hoorde. Die angst was gerechtvaardigd. Hij heeft die verschrikkelijke situatie nooit gekozen."

Sms'je

Volgens Platteau toonde Gyselbrecht voorbeeldig gedrag, maar werd hij steeds onrustiger in aanloop naar de moord. "Nooit is er iets aan te merken geweest op het gedrag van André, hij heeft altijd zijn best gedaan in het leven. Toen Stijn in het leven kwam van Elisabeth, heeft André hem omarmd. Hij houdt ook zielsveel van zijn kleinkinderen", klonk het.

Toen zijn schoonzoon na verloop van tijd vreemd gedrag begon te vertonen, noemde Platteau dat "krasjes op de ziel van Gyselbrecht". "Zolang Elisabeth en de kleinkinderen maar gelukkig zijn, zo redeneerde André. Het moeilijke, chaotische gedrag van de kleinkinderen, rationaliseerde hij weg. Maar alles escaleert op de dag dat André van Elisabeth deze sms krijgt: 'Papa, kan je eens komen?' Ze vertelt haar vader over de huwelijksproblemen, ze vraagt om hulp, hij gaat die zoeken."

Platteau legde uit hoe Gyselbrecht ten rade ging bij collega's, psychiaters, psychologen. "Het vergroot zijn onrust, zeker als hij te horen krijgt dat zijn schoonzoon lijdt aan een zware persoonlijkheidsstoornis, die een gevaar vormt voor zijn vrouw en kinderen." En hij verneemt de problemen met dochter Josephine. "Hij praat erover met patiënten, neemt advocaat Jef Vermassen onder de arm, maar er komt geen oplossing. Integendeel, zijn angst wordt groter door de prognoses van specialisten." En dus gaat André zich actief inmengen. "Als de factor Australië er dan nog eens bijkomt (Saelens wilde verhuizen, red.) is André ten einde raad." De dokter uit Ruiselede vreesde dat Saelens zijn gezin definitief zou meenemen.

Begrip

De advocaat vroeg de rechters begrip voor de moeilijke situatie waar zijn cliënt zich in bevond. "Je ziet dat hun vader uw kleinkinderen wil meenemen naar een land ver van hier, om daar buiten de maatschappij en buiten de geneeskunde te leven. Als je ziet dat die vader incest heeft gepleegd, zou u niet onrustig zijn? Hij was ervan overtuigd dat het naar de verdoemenis was als ze naar Australië waren vertrokken."

Waarna Platteau ook wees op verzachtende omstandigheden. "Ten eerste heeft hij geen strafregister. Er zijn geen veroordelingen geweest. André heeft altijd in harmonie geleefd met de maatschappij, hij was graag tussen de mensen en de mensen zagen hém graag." Platteau vertelde onder meer over een telefoontje van de directeur van de gevangenis van Beveren: "Die zei me dat hij met zijn handen in het haar zat omdat de lijst met bezoekers voor Gyselbrecht te lang was om op het blad te zetten. Hij was geen dictator, zoals het openbaar ministerie hem hier heeft omschreven."

Herfst van zijn leven

Platteau vroeg de rechtbank ook om rekening te houden met de leeftijd van Gyselbrecht (67) en zijn gezondheidsproblemen. "André komt nu in de herfstperiode van zijn leven, de periode waarin hij zou moeten kunnen genieten (...) Hij is al zwaar gestraft, ook financieel."

Platteau citeerde vervolgens ook uit verklaringen van een reeks vrienden en collega's van Gyselbrecht. "Hij verloor geen enkele vriend sinds dit allemaal gebeurd is", zo klonk het. Ook dochter Elisabeth kwam aan bod: "Mijn vader was altijd lief en bezorgd. De waarden en normen die ik heb, heb ik van hem." Het pleidooi werd afgesloten met volgende woorden: "Wees mild als het kan en streng als het moet. Maar neem André Gyselbrecht de hoop niet af."

Het openbaar ministerie eist dertig jaar cel voor Gyselbrecht en vijftien jaar terbeschikkingstelling.