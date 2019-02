“Hij benaderde meisjes op seksuele manier”: Man (43) die werd opgepakt voor zedenfeiten op klimaatmars, ontkent de beschuldigingen HA ADN

01 februari 2019

11u41

Bron: La Dernière Heure, Belga 5 Agenten in burger hebben gisteren, tijdens de vierde editie van ‘Spijbelen voor het klimaat’, een man gearresteerd omdat hij meisjes filmde en hen op een seksuele manier benaderde. Dat bevestigt het Brussels parket. De man ontkent de feiten. “Mijn cliënt weerlegt alle beschuldigingen” zegt zijn advocate Caroline Dumoulin. Hij is intussen vrijgelaten onder voorwaarden.

“De aandacht van de politieagenten in burger werd getrokken door een man die verschillende jonge meisjes benaderde”, zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. “Hij observeerde hen en filmde hen terwijl hij ongepaste seksuele gedragingen stelde, zoals heupbewegingen, ten aanzien van deze meisjes. Hij werd op heterdaad betrapt en gearresteerd.”

Verboden om naar marsen te gaan

Er is meteen een onderzoek gestart naar feiten van aanranding van de eerbaarheid ten aanzien van minderjarigen.



De verdachte B.H., geboren in 1975, werd vandaag van zijn vrijheid beroofd en voor de onderzoeksrechter geleid. Hij is vrijgelaten onder voorwaarden, die drie maanden gelden. Zo wordt de man verboden om gedurende die periode naar betogingen of marsen te gaan.

Huiszoeking

Volgens La Dernière Heure zou de veertiger onder de rokken van minstens twaalf minderjarige meisjes gefilmd en gefotografeerd hebben. Bij een huiszoeking in de woning van de verdachte werden verschillende gsm’s en computers in beslag genomen die mogelijk ook beelden met een seksueel karakter bevatten.

“Huisvader”

De veertiger heeft geen strafblad en geen eerdere veroordelingen en ontkent de feiten. “Mijn cliënt betwist wat hem verweten wordt. Hij is getrouw, huisvader en hij werkt”, verklaart zijn advocate aan Belga. Ze verduidelijkt dat haar cliënt een verklaring heeft voor zijn aanwezigheid op de mars van de klimaatspijbelaars en stelt dat er geen sprake was van masturbatie of enige benadering van jonge meisjes.

Er zijn nog geen slachtoffers geïdentificeerd. Het parket van Brussel laat weten dat wie denkt slachtoffer geworden te zijn, of wie denkt zélf de man gefilmd of gezien te hebben, zich kan aanbieden bij de lokale politie van zijn woonplaats.