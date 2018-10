"Hier is de keuken... en hier de slaapkamer": Restaurateur riskeert 4 jaar cel voor aanranding en verkrachting personeel

03 oktober 2018

"Hier is de keuken... en hier de slaapkamer." Op die manier gaf Geert H. nieuwe werknemers een rondleiding in zijn restaurant. Die slaapkamer gebruikte hij nadien om zijn vaak minderjarige medewerkers aan te randen of zelfs te verkrachten. "Het was enkel wat flirten", beweert de man. Hij riskeert 4 jaar cel.