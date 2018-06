"Hier gaan nog aanslagen gebeuren. Vanavond. De soldaten van IS komen eraan": kompaan schutter Luik dreigt met aanslag tegenover journalist Redactie

06 juni 2018

16u20

Bron: De Morgen, Belga, L'Avenir 112 Fouad B., de man die mee verantwoordelijk wordt geacht voor de radicalisering van Benjamin Herman, de schutter van Luik, is deze namiddag opgepakt door de speciale interventie-eenheden. Dat gebeurde nadat B. in een gesprek met een journalist van De Morgen met een nieuwe aanslag had gedreigd. B. was nog maar 2 weken vrij nadat hij vast zat voor terrorisme.

Een journalist van De Morgen had gisteren een gesprek met Fouad B. in het station Luik-Guillemins. Daar dreigde B. ermee dat er een aanslag zou plaats vinden. "Hier in Luik gaan er nog aanslagen gebeuren", zei hij tijdens het interview. "Als ik in de gevangenis beland door dit te zeggen, kan het me niet schelen, maar er gaat iets gebeuren. Of ik dat denk? Ik weet het. Vanavond. De soldaten van Islamitische Staat komen eraan." De man was duidelijk onder invloed, maar de journalist wou geen risico nemen. Daarom stapte hij na het gesprek naar de politie. Kort daarna riep die hem op om te komen getuigen over wat B. hem allemaal verteld had.

Zowel OCAD, het centrum voor de Dreigingsanalyse, als de politie namen de tip serieus. Want B. was nog maar sinds 22 mei vrij onder voorwaarden en zat in de cel voor terrorisme. "De kans is klein dat het waar is wat hij zei", zegt een hooggeplaatste bron. "Maar we moesten wel alle deuren sluiten, alle mogelijkheden op een aanslag uitbannen."

24 uur nodig om B. in te rekenen

De politie deed er daarna 24 uur over om B. in te rekenen. Dat gebeurde vandaag om 14 uur, in Verviers, door de speciale eenheden. Special forces pakten Fouad B. op in Ensival, een deelgemeente van Verviers. Bij de arrestatie raakte een agent gewond, die per ongeluk in zijn eigen been schoot toen hij uit zijn wagen stapte.

Fouad B. is afkomstig uit Verviers. Hij leerde Benjamin Herman, de dader van de dodelijke raid in Luik, kennen in de gevangenis, en zou er mee voor gezorgd hebben dat hij radicaliseerde. Fouad B. riep medegevangenen op om in Syrië te gaan vechten of in België aanslagen te plegen. Onderzocht wordt nu in hoeverre hij een rol gespeeld heeft in het radicaliseren van Benjamin H., toen die in de gevangenis verbleef.

Radicalisering

Fouad B. werd nooit veroordeeld voor terrorisme, wel voor verscheidene inbraken, valsmunterij en voor geweld. Oorspronkelijk zou hij vrijkomen eind juli 2017, maar in 2016 werd er al een nieuw dossier tegen hem geopend omdat zijn radicalisering was opgemerkt. "In de gevangenis werd het toen duidelijk dat hij dweepte met het gedachtegoed van IS."

Hij maakt deel uit van een groep van een 25-tal personen uit Verviers die als geradicaliseerd te boek staan. Hij was bekend bij OCAD, het Centrum voor de Dreigingsanalyse, en stond op hun lijst met terroristen. Daar had hij de kwalificaties HTF (Homegrown Terrorist Fighter) en FTF (Foreign Terrorist Fighter).

"Heb die rotzakken gezegd dat ze konden doodvallen"

Sinds januari was hij vrij uit de gevangenis en droeg hij een enkelband. Twee weken geleden mocht hij die enkelband inleveren, maar moest hij zich wel nog aan enkele voorwaarden houden. Toen de raadkamer hem in mei in vrijheid stelde, was een van de voorwaarden dat hij een deradicaliseringstraject zou volgen. Daarover zegt Fouad B. in het interview met De Morgen: "Ze hebben me gebeld, maar ik heb tegen die rotzakken gezegd dat ze konden doodvallen."