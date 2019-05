“#hetis2019": vrouwenbewegingen willen evenveel vrouwen als mannen in regeringen HAA

28 mei 2019

16u34

Bron: Belga 0 Verschillende vrouwenbewegingen vragen de regeringsonderhandelaars in een open brief om te zorgen voor evenveel vrouwen als mannen in de nieuwe Vlaamse, Brusselse en federale regering. "En zorg voor een regering waarin vrouwonvriendelijke standpunten geen plaats hebben. #hetis2019", luidt het ook.

Onder meer Vrouw & Maatschappij - CD&V politica, Zij-Kant, Open Vld Vrouwen, GenderNet (Groen), Marianne (PVDA), Vrouw & Vrijheid en de Vrouwenraad zetten hun handtekening onder de open brief. Daarin vragen ze om even veel mannen als vrouwen in de toekomstige regeringen van ons land.



"Hoe komt het dat België anno 2019 nog nooit een vrouwelijke premier en Vlaanderen nog nooit een vrouwelijke minister-president had? 70 jaar nadat vrouwen in België voor de eerste keer mochten gaan stemmen, is de onderliggende boodschap nog altijd duidelijk: vrouwen mogen dan wel mee aan politiek doen, maar de hoogste trappen blijven voorbehouden aan een man", zeggen ze.

Dat vertaalt zich ook op het niveau van de gemeentepolitiek, waar heel wat vrouwen zetelen in de gemeenteraden (in Vlaanderen 38 procent) en de schepencolleges (34 procent), maar waar de burgemeesterssjerp doorgaans voor een man is (15 procent vrouw). "De nieuwe regeringen moeten beter doen.”



En dat is volgens de vrouwenbewegingen een kwestie van politieke wil, visie en ambitie. "De wil om een regering te vormen die vrouwen en mannen gelijk vertegenwoordigt. De wil ook om op een goede manier aan politiek te doen. Want evenwicht in de politiek draagt bij tot een betere en meer evenwichtige besluitvorming. Burgers hebben daar recht op.”