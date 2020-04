“Het zijn niet de advocaten die wettelijke druk op artsen leggen” SVM

06 april 2020

18u04

Bron: Belga 0 De wettelijke druk die verschillende artsen ondervinden in het kader van de coronacrisis wordt niet uitgeoefend door advocaten. Dat zegt Avocats.be, dat de Franstalige en Duitstalige balies vertegenwoordigt. De stafhouder in Luik zegt geen enkele klacht ontvangen te hebben.



In het ziekenhuis van Hoei zou een advocaat patiënten en hun families aangespoord hebben om klacht in te dienen indien ze geen behandeling met hydroxychloroquine kregen of niet opgenomen werden op intensieve zorgen. Dat stelt de website van het magazine ‘MediQuality’.

Avocats.be neemt een bepaalde vereniging op de korrel die samengesteld werd door een voormalige advocaat. Twee jaar geleden werd hij van de lijst geschrapt na een disciplinaire procedure. "Een dergelijk gedrag is verwerpelijk. Het is het tegenovergestelde van wat een advocaat is", aldus Xavier Van Gils als voorzitter van Avocats.be. "Als advocaten zo zouden handelen, zouden ze zeker vervolgd worden voor de disciplinaire instanties.”

Therapeutische vrijheid

Dokters moeten in principe de wens van hun patiënten respecteren, maar ze behouden een therapeutische vrijheid en ze moeten er alles aan doen om de zieken te redden. "Het is wat ze elke dag doen, in extreem moeilijke omstandigheden", zegt Van Gils.

‘Défendez-vous sans avocats’, de vzw die met de vinger gewezen wordt, ontkent dat er klanten zouden geronseld worden in de ziekenhuizen. Oprichter Noël Plumat heeft wel een artikel geschreven waarin de verantwoordelijkheid besproken wordt van een arts die geen hydroxychloroquine aan zijn patiënt zou voorgeschreven hebben.

