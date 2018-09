"Het zijn de belastingen en politieke besluiteloosheid die de elektriciteitsfactuur zo hoog maken" kv

21 september 2018

17u13

Bron: Belga 15 De stijging van de elektriciteitsprijzen vandaag is geen prelude van de kernuitstap, zoals minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) beweert, maar het gevolg van jarenlange politieke besluiteloosheid. Dat zeggen experten vandaag in een reactie.

"Er zijn dringend nieuwe investeringen nodig. Met nieuwe gascentrales zouden de prijzen niet stijgen", zegt professor Ronnie Belmans (EnergyVille/KU Leuven). Eenzelfde geluid bij energie-expert André Jurres. "Er is de voorbije vijf jaar niks gebeurd. Geen visie, geen beslissingen over nieuwe gascentrales. De uitval van Tihange 2 en 3 maakt heel goed duidelijk dat we aan de slag moeten om nieuwe capaciteit te creëren", aldus Jurres.

De uitval van de kernreactoren is volgens de experten geen goede situatie, maar hoeft niet tot black-outs te leiden. "Het systeem staat zwaar onder druk, maar met de nodige maatregelen zou hoogspanningsbeheerder Elia dit moeten kunnen opvangen", zegt Belmans.

Import

Het wegvallen van nucleaire capaciteit kan ons land opvangen door elektriciteit te importeren uit het buitenland. Het hoogspanningsnet laat toe om de capaciteit van vier tot vijf kerncentrales op te vangen met import, al moeten we dan meer betalen voor die elektriciteit. "Voorts kunnen we weggevallen capaciteit opvangen door oude centrales opnieuw in te zetten, met een slechter rendement en hogere elektriciteitsprijs tot gevolg", aldus Belmans.

Ook Jurres denkt niet dat we noodzakelijk op grote problemen afstevenen deze winter. "Pas op het moment dat het in Frankrijk echt koud zou worden, moet mogelijk het afschakelplan in werking treden." Volgens de expert wordt vandaag pijnlijk duidelijk dat er politiek jarenlang getalmd is over nieuwe capaciteit. "Gelukkig kunnen nieuwe gascentrales, wanneer beschikbaar, relatief snel ingeschakeld worden."

Elektriciteitsprijzen

Wat de elektriciteitsprijs betreft wijst Jurres er ook op dat die vandaag nog steeds onder het niveau in 2008 ligt en dat die voor de consument op de factuur het kleinste deel van het totaalbedrag uitmaakt. "Het zijn de belastingen die de elektriciteitsfactuur zo hoog maken. Dat maakt het bijvoorbeeld voor mensen die duurzaam willen verwarmen met een warmtepomp steeds onrendabeler. In tegenstelling tot elektriciteit worden aardgas en fossiele brandstoffen zoals stookolie veel minder belast. In België wordt de consument paradoxaal genoeg gestuurd in de richting van minder duurzaam."