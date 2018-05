"Het was bijzonder warm": bestuurster Lijnbus reed met opzet met open deur (en ze krijgt naast kritiek ook steun) Hans Verbeke

16 mei 2018

16u58

Bron: eigen berichtgeving 0 De vrouwelijke chauffeur die vorige week tussen Waregem en Kortrijk reed in een lijnbus waarvan vooraan een deur openstond, heeft dat bewust gedaan omdat het te warm was. “Maar ook in dat geval kunnen we zoiets niet tolereren”, klinkt het bij De Lijn.

Een man die begin vorige week als passagier op de bus van Waregem naar Kortrijk zat, maakte beelden waarop te zien was hoe vooraan een deur bleef openstaan tijdens de rit. “Onverantwoord en gevaarlijk”, vond de man die besliste de beelden openbaar te maken.

Vervoersmaatschappij De Lijn onderzocht het voorval en nam contact met Parmentier Autobus uit Sint-Eloois-Vijve, het bedrijf dat eigenaar is van de bus en in onderaanneming rijdt voor De Lijn.

Warm

“De deur stond open omdat het bijzonder warm was op de bus”, zegt woordvoerster Inge Debruyne. “Onze voorschriften zeggen dat er nooit met open deuren mag gereden worden. Er was blijkbaar geen of onvoldoende koeling in de bus. Maar dat is geen reden om de veiligheidsvoorschriften met de voeten te treden."

"De zaak is doorgesproken met de onderaannemer en de bestuurster in kwestie. De voorschriften zijn ook nog eens voor iedereen duidelijk uit de doeken gedaan. We willen geen herhaling van dit scenario.”

"Sterk overdreven"

Debruyne beklemtoont wel dat zich intussen iemand gemeld heeft die ook op de bus zat en het onterecht vond dat de bestuurster door het vrijgeven van de beelden zo hard werd aangepakt.

“Die persoon zegt dat de bus stapvoets reed (op de beelden is nochtans duidelijk te zien dat de bus een meer dan behoorlijke snelheid ontwikkelt, red.) en dat er eigenlijk op geen enkel moment ook maar iemand van de reizigers in gevaar werd gebracht. De uitleg van de man die de beelden openbaar maakte, zou sterk overdreven zijn.”

Lees ook

Volle lijnbus rijdt kilometers met open deur tussen Waregem en Kortrijk