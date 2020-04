Exclusief voor abonnees



Het virus zal de Vlaamse volkscafés niet klein krijgen

Cafébazen- en bazinnen popelen om de tapkraan weer te laten stromen Luc Beernaert

24 april 2020

17u45 13 Al zes weken is de horeca in lockdown en voorlopig blijven ook de piepende deuren van de volkscafés gesloten. Ze leven van stamgasten die urenlang aan de toog met elkaar de wereld en het leven fileren. Hoe doorspartelen de uitbaters van deze pretentieloze pleisterplaatsen de gedwongen sluiting? Zit er nog een bodem in de financiële put? En wat met die vermaledijde sociale distantie wanneer er terug bier uit de tapkraan mag stromen? Het virus zal alvast de patrons van deze vier iconische volkscafés niet klein krijgen.

Nadia van café ‘t Kanon in Gent: “Straks ben ik het verleerd om pinten te tappen”

Nadia Joos (64) staat al 29 jaar achter de toog van café ‘t Kanon, genoemd naar de middeleeuwse bombarde Dulle Griet die vlakbij langs de Leie staat. Bij Nadia word je in sappig Gents bediend en de brocante die in het café staat, is te koop. Voor muziekliefhebbers is haar man Gerard de beste dj van Gent en aangelanden.

Nadia mist vooral haar stamgasten, een ratjetoe van kunstenaars, vrijbuiters en werklieden voor wie ze altijd een kwinkslag klaar heeft. Van twintigers tot zeventigers, broederlijk naast elkaar.

