“Het stopt maandag”: informateurs Vande Lanotte en Reynders geven opdracht terug Redactie

25 juni 2019

13u04

Bron: De Morgen, Belga 230 De opdracht van de federale informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a) zal maandag stoppen. Dat bevestigt een bron dicht bij de informateurs aan De Morgen en aan persagentschap Belga. De twee zouden hebben vastgesteld dat ze PS en N-VA niet dichter bij elkaar kunnen brengen. Volgens een andere bron is het nieuws echter voorbarig en werkt het duo gewoon voort. Ook de woordvoerder van Reynders ontkent in alle toonaarden.

“Het stopt maandag.” Dan moeten Reynders en Vande Lanotte bij de koning voor een derde keer verslag uitbrengen van hun informatieronde. Daar zullen ze aangeven dat ze er niet uitraken, zo bevestigt een goedgeplaatste bron. De informateurs geven hun opdracht dan terug. Maar elders klinkt het een pak minder affirmatief. Het wordt dus koffiedik kijken wat het Paleis maandag zal communiceren na het onderhoud van de koning met Vande Lanotte en Reynders. Het einde van hun opdracht of het begin van iets nieuws?

Reynders en Vande Lanotte kregen van de koning de opdracht om het speelveld te verkennen en op zoek te gaan naar mogelijkheden voor een nieuwe federale regering. Maar na de verkiezingen van 26 mei liggen de kaarten bijzonder moeilijk. In Vlaanderen was er een ruk naar rechts met grote winst voor het Vlaams Belang, terwijl Wallonië overwegend links stemde. PS en N-VA kwamen als grootste partijen uit de bus in de twee landsdelen, maar zij staan diametraal tegenover elkaar in hun toekomstvisie voor het land.

Geen toenadering PS en N-VA

Op zeker moment zullen die partijen elkaar niettemin in de ogen moeten kijken. Maar Vande Lanotte en Reynders zijn er tot nu toe niet in geslaagd om dat scenario dichterbij te brengen. N-VA wil wel praten met de PS, maar dan moet een grote staatshervorming richting confederalisme op tafel komen. De partij van Elio Di Rupo gaf intussen aan elk gesprek met N-VA te weigeren, zo bleek vanmorgen nog eens. Bij N-VA noemde Theo Francken dat openlijk “onbegrijpelijk”. “Hoe kan je structurele oplossingen vinden, als men niet eens het gesprek wenst aan te gaan? Niet willen praten met elkaar is de intellectuele nederlaag toegeven.”

De federale impasse is daardoor compleet. Dat heeft ook gevolgen voor de regionale formaties, want daar wordt afwachtend gekeken naar het federale niveau. Op Vlaams niveau zou de N-VA de komende dagen daarom toch een versnelling hoger willen schakelen.

De opdracht van de Reynders en Vande Lanotte startte op 30 mei. Een week later werd al een tussentijds verslag gegeven aan de koning. Vorige week maandag werd de opdracht nog verlengd tot 1 juli, volgende week maandag. Daar eindigt dus mogelijk het parcours van de informateurs.

