"Het politieke spel is nog nooit zo hard gespeeld" jv

11 oktober 2018

23u11

Bron: belga 0 In Gent zet het progressief kartel zijn campagne opnieuw op de rails na een moeilijke week met nieuws over wantoestanden in enkele sociale woningen. "Het politieke spel is in Gent nog nooit zo hard gespeeld als nu", zegt lijsttrekker Rudy Coddens. Samen met Groen-kopvrouw Elke Decruynaere worden realisaties van het paars-groene stadsbestuur aangehaald en toekomstplannen toegelicht. "Want mag het nog over inhoud gaan alstublieft?".

In de Gentse Bijloke verzamelden enkele honderden sympathisanten en partijgenoten om de laatste rechte lijn van de campagne in te zetten. Het kartel verdedigt in Gent een absolute meerderheid en wil ook verder besturen na het vertrek van burgemeester Daniël Termont.

De stad is de voorbije legislatuur uitgegroeid tot een internationaal voorbeeld, zegt Decruynaere. "Gent werd een voortrekker op het vlak van mobiliteit, onderwijs, klimaat en de strijd tegen racisme", aldus de Groen-kandidaat. "Daar komen ze vanuit het buitenland naar kijken. Gent is de eerste Europese stad met praktijktesten tegen discriminatie. In kranten als Die Zeit en The Guardian lezen de Duitsers en Britten over het succes van ons circulatieplan."

Bovenaan de lijst staat sp.a'er Rudy Coddens, die ondanks de turbulente berichtgeving in de pers positieve reacties krijgt in de straten. "Al die persoonlijke aanvallen om politieke tegenstanders schade toe te brengen? Daar hebben de Gentenaars niks aan."

Coddens legt klemtonen op wonen, mobiliteit en inspraak. "90 miljoen euro voor betaalbare woningen. Daar hebben de Gentenaars iets aan. Meer mensen op de fiets, bussen en trams. Gezondere lucht en de ruimte krijgen om je eigen buurt beter te maken. Daar hebben de Gentenaars iets aan."

Het kartel lijkt alvast niet te lijden onder de voorbije campagneweek. "Het gaat niet over Mathias of Rudy, het gaat niet over mij", zegt Groen-kopvrouw Decruynaere. "Maar laat het duidelijk zijn dat ik een voorkeur heb: Rudy Coddens."