"Het pamperen moet gedaan zijn. Jongeren moeten opnieuw schrik krijgen van de politie" SPS

08u23

Bron: Belga 0 Marc Baert Marc Baert - Rellen Brussel Muntplein Voor de liberale politievakbond VSOA moet het gedaan zijn met het pamperen van de Brusselse jeugd. "Het 'dit zijn onze kiezers-beleid' van de afgelopen twintig jaar heeft duidelijk gefaald. En het wordt altijd maar erger. Daarom willen we dat de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken een repressief actieplan opstellen", zegt ondervoorzitter Vincent Houssin.

De rellen van gisteren en afgelopen zaterdag waarbij jongeren in Brussel politieagenten aanvielen, zijn voor de politievakbond de spreekwoordelijke druppel. "Sinds 2000 is het bijna verboden om tussenbeide te komen bij bepaalde manifestaties. Ze willen zo politiek correct zijn waardoor ze de zaken niet benoemen en de realiteit ontkennen", zegt Houssin.

Omdat de lokale autoriteiten in Brussel niet ingrijpen, richt de vakbond zich tot de ministers Koen Geens en Jan Jambon. "We willen dat er een repressief actieplan wordt opgesteld. Want het preventiebeleid dat nu geldt, haalt niets uit als er geen repressie is."

Nultolerantie

Concreet komt het erop neer dat VSOA vraagt om speciale ploegen zoals de VIP Police op te richten, die zouden dan "baldadige jongeren opzoeken en bij de minste overtreding verbaliseren", zegt Houssin. "Jongeren moeten weer schrik krijgen van de politie."

Daarnaast dringt VSOA er bij Geens op aan om werk te maken van de omzendbrief, "die de minister had beloofd voor oktober", over nultolerantie voor geweld tegen politie. De politievakbond wil dat er ook een referentiemagistraat wordt aangesteld die ervoor moet zorgen dat "jonge criminelen die hulpverleners aanvallen, vitrines en wagens beschadigen, burgers intimideren" altijd worden vervolgd.

"De afgelopen twintig jaar gold een soort van tolerantiebeleid dat bedoeld was om de boel niet te laten escaleren. Het is echter net erger geworden. Ik verwacht dan ook een signaal van Binnenlandse Zaken", besluit Houssin.