"Het meisje dat daar lag, was mijn dochter niet meer" Bjorn Maeckelbergh

06u53 0 rv Amélie zou op 5 december 9 jaar worden. "Ze had altijd een betoverende glimlach", vertelt haar papa. «Ik hoop dat ze op slag dood waren. Dat ze geen pijn hebben gehad.» Dieter Claus (38) uit Langemark ­verloor gisteren zijn dochtertje Amélie (8) en zijn ­ ex-schoonmoeder Madeleine Hessel (68) bij een treinongeluk in Zillebeke. De man was naar beiden op zoek toen hij aan de sporen het drama ontdekte.

Dieter Claus hoopt dat hij straks ontwaakt uit een nachtmerrie en dat zijn dochtertje gewoon thuis weer haar vrolijke zelve is of kattenkwaad ­uithaalt met haar één jaar oudere broer Aimé. «Ik kan gewoon niet ­geloven dat Amélie er niet meer is», zegt de loodgieter uit het West-Vlaamse Langemark.

Zaterdag hoorde hij zijn dochter voor het laatst. «Amélie stuurde me een sms’je om te zeggen dat haar schoolproef over millimeters en centimeters vrijdag goed was meegevallen. Ze had tien op tien, stuurde ze me zaterdagmiddag van bij haar grootouders», vertelt de papa fier. Vrijdag was Amélie thuis in Langemark vertrokken naar school. «Ze was onzeker», zegt haar papa. «Ze vreesde dat ze haar schooltest niet goed zou kunnen. Ik had haar geholpen met het studeren en opgepept. Zaterdag beantwoordde ik haar berichtje: ‘Zie je wel dat je het kan!’ Da’s ’t laatste wat mijn meisje van me hoorde.» Amélie logeerde dit weekend bij haar grootouders aan moeders kant — haar vader en moeder zijn gescheiden.

