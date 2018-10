“Het cordon is perfect democratisch” Jos Geysels, de man die het cordon sanitaire heeft bedacht Sander Van Den Broecke

16 oktober 2018

21u36 0 Het cordon sanitaire - nooit besturen met Vlaams Belang - was een idee van Jos Geysels van Agalev, de voorloper van Groen. Bijna dertig jaar nadat de Vlaamse partijen het akkoord sloten, lijkt het cordon onder druk te staan. “Dàt het cordon bestaat weet iedereen,” zegt Geysels vandaag, “maar we hebben de voorbije jaren te weinig gezegd waarom het er is.”

In mei 1989 stelde Jos Geysels, toen fractieleider van Agalev in het Vlaams parlement, de andere Vlaamse partijen voor om een akkoord te sluiten. Nooit zouden ze samenwerken met een partij die de rechten van de mensen niet respecteert. De partij die toen werd geviseerd was het Vlaams Blok, dat net aan zijn steile opmars was begonnen. Alle partijen gingen akkoord en hielden ook woord. Maar in Ninove en ook in Grimbergen begint de schutskring barstjes te vertonen.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN