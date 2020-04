‘Help de helpers’ koppelt vrijwilligers aan zorginstellingen mvdb Bron: Belga

06 april 2020

11u38 2 Zorginstellingen die snel en gericht vrijwilligers zoeken, kunnen voortaan op de nieuwe website www.helpdehelpers.be terecht. Ook vrijwilligers, met én zonder medische achtergrond, kunnen zich rechtstreeks aanmelden op het platform, deelt Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Wouter Beke (CD&V) mee.

Minister Beke lanceerde eerder al een oproep aan personen met een medische achtergrond, zoals (gewezen) artsen, paramedici, verpleegkundigen, verzorgenden en zorgkundigen om zich bij Zorg en Gezondheid te melden als vrijwilliger. Intussen hebben zich al ruim 3.500 vrijwilligers aangemeld voor die reserve. “Ondertussen meldden ook heel wat niet-medische vrijwilligers zich spontaan aan, om zorginstellingen administratief of logistiek te ondersteunen waar nodig”, klinkt het in een persbericht.



De Vlaamse overheid schakelt daarom nu ‘Help de helpers’ in, om het aanbod vrijwilligers zo goed mogelijk te koppelen aan de noden in de zorginstellingen. Het platform, van technologiebedrijf Nalantis, hielp de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB eerder al om zorgvacatures te matchen aan het personeelstekort in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Gedurende de huidige crisisperiode zal het platform enkel nog focussen op vrijwilligers en tijdelijke jobs als gevolg van de coronacrisis.



“Met ‘Help de helpers’ kunnen onze zorginstellingen nu nog sneller en efficiënter vrijwilligers vinden op basis van hun opleiding, voorkeuren, woonplaats en beschikbaarheid. De medische reservelijst valt zo gemakkelijker te raadplegen en kan verder groeien met medische en niet-medische vrijwilligers”, zegt minister Beke in het persbericht.

VDAB

Ook Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) is tevreden dat de medische reserve in kaart wordt gebracht via een tijdelijk platform. “Ondertussen werkt VDAB ook volop aan het toeleiden van werkzoekenden naar vacatures in essentiële sectoren, ook in de zorg, net zoals de uitzendsector.”



De bestaande medische reservelijst van Zorg en Gezondheid met 3.500 kandidaten is al opgenomen in het platform. Nieuwe kandidaten kunnen zich nu rechtstreeks via het platform aanmelden. Via een persoonlijke profielpagina kunnen ze persoonsgegevens, opleiding, voorkeuren en beschikbaarheid ingeven en beheren.

Ook zorginstellingen op zoek naar vrijwilligers kunnen zich er registreren. Op basis van een gerichte zoekopdracht kunnen ze vervolgens contact opnemen met passende en beschikbare vrijwilligers.

Meer info op www.helpdehelpers.be.