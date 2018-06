"Helft Vlamingen wil parkeerplaatsen opgeven voor breder fietspad" bvb

Als Vlamingen moeten kiezen tussen het behouden van een parkeerplaats voor een auto of een breder fietspad, kiest ongeveer de helft (49 procent) voor het fietspad en de andere helft (51 procent) voor de parkeerplek. Dat blijkt uit een bevraging bij meer dan 1.000 Vlamingen door Fietsberaad, het Vlaamse kenniscentrum voor fietsbeleid.

Uit het marktonderzoek FietsDNA van Fietsberaad blijkt dat Vlamingen hun regio onvoldoende fietsvriendelijk vinden. "Om Vlaanderen écht aantrekkelijker te maken als fietsregio, zijn extra én blijvende investeringen nodig in fietsinfrastructuur", klinkt het. Vlamingen zijn redelijk tevreden over het aantal fietspaden. Ze willen vooral veiligere en betere fietsinfrastructuur.

Vaak zijn beleidsmakers echter gedwongen te kiezen tussen parkeerplaatsen voor auto's en goeie fietspaden. Vlamingen die fietsen, zien de nood aan een betere fietsinfrastructuur in. Van de dagelijkse fietsers zou twee derde parkeerplaatsen schrappen voor een breed fietspad, zo blijkt uit de cijfers. Maar zelfs bij niet-fietsers kiest nog een derde voor het bredere fietspad.

Uit een vergelijking met fietsland Nederland, blijkt dat in Vlaanderen de combinatie van openbaar vervoer en fiets nog niet goed is ingeburgerd: 68 procent maakte nog nooit de combinatie. Vandaag gebruikt 22 procent de fiets in Vlaanderen als vervoermiddel naar de trein, en 6 procent als natransport. In Nederland is dit respectievelijk 47 en 12 procent.