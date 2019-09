"Helft van Thomas Cook-winkels is dicht, kleine kantoren kunnen golf van vragen niet aan” ADN

24 september 2019

14u16

Bron: Belga 0 Een reeks reiskantoren van touroperator Thomas Cook België is vandaag gesloten gebleven. Het gaat om kleine kantoren met te weinig mensen om de golf van vragen van reizigers aan te kunnen. Zij versterken nu de bezetting in grotere kantoren. "Ik schat dat de helft van de winkels gesloten is", zegt Els De Coster van de liberale vakbond ACLVB. De vakbonden hebben de werknemers ook uitgenodigd om naar Zwijnaarde af te zakken voor de om 15.00 uur geplande ondernemingsraad.

Tot de sluiting van de kleine kantoren werd beslist in overleg met regioverantwoordelijken, legt Katrien Degryse van de socialistische vakbond BBTK uit. "De winkels hebben zich gegroepeerd om de toevloed aan vragen beter aan te kunnen.”

De vakbonden stuurden rond de middag een oproep rond naar de werknemers uit de reisbureaus om naar Zwijnaarde te komen. De Coster: "De helft van de Neckermannvakantie-winkels en de Thomas Cook-travelshops is nu al dicht, maar we vermoeden dat er nog meer zullen sluiten omdat de bereidheid groot is om de ondernemingsraad bij te wonen.”

"Ze voelen zich bekocht", voegt Degryse eraan toe. Zo beweerde de CEO gisteren nog dat alle rekeningen betaald waren, terwijl luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines nadien liet weten vluchten te schrappen omwille van "de moeilijke financiële situatie van Thomas Cook Belgium en het feit dat de touroperator zijn achterstallige betalingen van de laatste weken niet kan nakomen".

Ondertussen hebben de vakbonden een ad-hocvakbondsloket geopend op het hoofdkantoor in Zwijnaarde. De Coster vertelt wat er gebeurt: "We hebben ons een vergaderzaal toegeëigend. Mensen komen individueel langs of met een paar collega's. Vooral de vraag 'wat als het misloopt' komt terug en dan met name gesteld door mensen die in uitzonderlijke situaties zitten, die in tijdskrediet zijn of die met gezondheidsproblemen kampen. Het personeel heeft heel veel vragen.”