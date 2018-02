"Helft Belgische restaurants gebruikt 'zwarte doos' niet" TK

15 februari 2018

07u53

Bron: Belga 2 Bijna 80 procent van de restaurants zijn uitgerust met "zwarte dozen", maar die zijn lang niet allemaal aangesloten, schrijft La Libre Belgique vandaag. De 'doos' zorgt ervoor dat alle verkopen en acties op een onuitwisbare manier geregistreerd worden.

De zwarte doos is verplicht voor elke zaak die meer dan 25000 euro per jaar omzet haalt uit maaltijden (exclusief dranken en BTW) ter plaatse. De meerderheid van de restaurants is wel degelijk geregistreerd (27.175 volgens de jongste cijfers van de FOD Financiën), maar slechts een deel (20.704 of 76 procent) heeft effectief het kassaregistratiesysteem met de fiscale module besteld. En daarnaast is een geïnstalleerde kassa niet noodzakelijk ook een aangesloten kassa. Enkel controles kunnen dit verifiëren.

"Volgens wat wij weten, en volgens de resultaten van de controles, speelt de helft van de restauranthouders het spel niet mee", zegt Miguel Van Keirsbilck, secretaris-generaal van de Belgian Restaurants Association (BRA), die de zaak al jaren volgt. "Dit schaadt eerlijke restauranthouders", vervolledigt hij, al geeft hij toe dat de 'zwarte doos' een "grote wijziging inhoudt voor het businessmodel van de sector".

Het genoemde cijfer blijft een benadering. "Door de afwezigheid van online monitoring kan de FOD Financiën de graad van aansluiting van de kassa's niet evalueren. Dat kan pas door controles op het terrein uit te voeren." De regering geeft volgens hem blijk "van een enorm gebrek aan politieke moed, wellicht mee ingegeven door het naderen van de verkiezingen".