"Helemaal foute info”: Bacquelaine verbaasd over kritiek onderwijsbonden op pensioenberekening sam

19 november 2018

18u23

Bron: belga 1 De vier Vlaamse onderwijsvakbonden vragen zich af of de Vlaamse regeringspartijen - N-VA, Open VLD en CD&V - schoothondjes zijn van de enige Franstalige partij in de federale regering, de liberale MR. Reden voor de woede is dat MR-minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine het zorgkrediet noch het verlof voor verminderde prestaties (VVP) laat meetellen bij de berekening van de pensioendatum en het pensioenbedrag. Volgens de vier vakbonden had de Vlaamse regering dat nochtans beloofd, waardoor ze spreken van "woordbreuk".

"Iedereen weet graag wanneer hij met pensioen kan gaan en hoeveel zijn pensioen dan zal bedragen", stellen de christelijke vakbonden COC en COV, de socialistische ACOD en de liberale VSOA. "Daarom was het ook belangrijk te weten of het Vlaamse zorgkrediet en het verlof voor verminderde prestaties voor het onderwijspersoneel zouden meetellen voor het bepalen van de pensioendatum en het pensioenbedrag. Groot was onze verbazing toen we vernamen dat dat voor geen van beide het geval zou zijn, ook al had de Vlaamse regering dat beloofd. Van woordbreuk gesproken.”

Bij de invoering van het zorgkrediet en de hervorming van de verlofstelsels in het onderwijs had de Vlaamse regering zich ertoe verbonden dat zowel zorgkrediet als verlof voor verminderde prestaties (VVP) aanneembare afwezigheden zouden worden, benadrukken de vakbonden.

"Het is op zijn minst eigenaardig te noemen dat een Vlaams verlofsysteem door een federale minister vastgeklonken wordt aan een federaal verlofsysteem", zeggen de vakbondsvertegenwoordigers Koen Van Kerkhoven (COC), Marianne Coopman (COV), Nancy Libert (ACOD) en Marnix Heyndrickx (VSOA). "We stellen vast dat dit alles al beslist is nog voor de onderhandelingen in sectorcomité A. Als blijk van misprijzen van de federale regering voor correct sociaal overleg kan dit tellen.”

Kabinet-Bacquelaine verbaasd

De woordvoerder van Bacquelaine reageert zeer verbaasd. Deze informatie is “helemaal fout”, luidt het. Hij zegt dat het net de bedoeling is van zijn minister om “ervoor te zorgen dat het zorgkrediet wordt opgenomen in de lijst van periodes die meetellen voor de berekening van de pensioenen en de beroepsloopbaan in het onderwijs.

