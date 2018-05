"Hele wegennet kampt met achterstand onderhoud en winterschade" jv

02 mei 2018

06u48

Bron: belga 5 De toestand van de autosnelwegen is de voorbije jaren verbeterd, maar de lokale en gewestwegen kampen met een onderhoudsachterstand en winterschade. Dat meldt mobiliteitsclub VAB op basis van een bevraging van ruim 2.400 automobilisten. De coördinatie van de wegenwerken wordt de komende maanden heel belangrijk, zegt VAB.

"We moeten leren onze wegen preventief veel beter te onderhouden en de wegenwerken op alle niveaus op elkaar af te stemmen", klinkt het bij VAB. "Zoals steeds wordt er tijdens de zomermaanden op verschillende autosnelwegen gewerkt. Als de nieuwe winterschade op lokale wegen en gewestwegen ook net dan aangepakt wordt, zouden de alternatieve routes ook wel eens kunnen dichtslibben."

Uit de bevraging van VAB blijkt dat automobilisten zich dan ook vooral zorgen maken over de coördinatie van de wegenwerken en de communicatie daarrond. Vooral in de provincie Antwerpen zijn de automobilisten ontevreden over de coördinatie van de wegenwerken. Nochtans staat Antwerpen voor zeer grote wegenwerken in de komende 7 à 8 jaar.

Wegenwerken en omleidingsroutes moeten volgens VAB ook beter gesignaleerd worden. Uit de enquête blijkt dat dit vooral op de lokale wegen een probleem is. Zes op de tien bevraagden vinden de signalisatie van wegenwerken en omleidingsroutes op lokale wegen slecht tot zeer slecht.

VAB vraagt dat steden en gemeenten een plan van aanpak zouden opstellen om ervoor te zorgen dat ook de lokale wegen in goede staat geraken en blijven.