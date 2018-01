"Heel wat moorden niet opgemerkt": te weinig autopsies uitgevoerd in België ADV

08u59

Bron: belga 1 PETER MAENHOUDT "Heel wat moorden worden niet opgemerkt omdat er geen autopsie uitgevoerd wordt." Dat zegt Philippe Boxho, wetsdokter verantwoordelijk voor het wetsgeneeskundecentrum in Luik, in La Dernière Heure. In België wordt op slechts 1 procent van de overledenen een autopsie uitgevoerd, tegenover ongeveer 4 procent in Frankrijk en 8 procent in Duitsland.

Volgens Boxho zou een extern onderzoek uitgevoerd moeten worden voor overlijdens buiten de ziekenhuisomgeving. Dokter Duverger, actief in Henegouwen en Namen, meent dat gevallen van vergiftiging niet opgemerkt worden zonder toxicologisch onderzoek.

De belangrijkste reden voor de weinige autopsies is de kostprijs: 448 euro per autopsie. De procureur des Konings kan vandaag een autopsie vragen in geval van een verdacht overlijden.