"Heel het land plat en ik op vakantie": N-VA spot met staking federale ambtenaren en wil dat vakbonden vervolgd kunnen worden SVM

30 april 2018

10u50

Bron: Belga 96 De federale ambtenaren die net vandaag -op een brugdag- staken? Geen toeval, oordeelt N-VA. Op haar Facebookpagina laat de partij alvast een 'fictieve vakbondsman' aan het woord. U zag de onderstaande man ongetwijfeld al opduiken in andere geslaagde parodieën.

Kamerlid Wouter Raskin (N-VA) vindt het daarnaast niet kunnen dat de vakbonden bij Lidl de distributiecentra blokkeren. Hij wil opnieuw het debat aanzwengelen over de rechtspersoonlijkheid van vakbonden, zodat die in de toekomst kunnen worden vervolgd indien ze anderen het recht ontnemen om aan de slag te gaan.

"Ik stel het stakingsrecht niet ter discussie. De vakorganisaties hebben het recht om actie te voeren. Maar blokkades oprichten en werkwilligen hun recht op arbeid ontzeggen, dat is een brug te ver", vindt Raskin in 'De Ochtend' op Radio 1. "Als je het sociaal overleg hoog in het vaandel draagt, ga je tegelijkertijd toch geen blokkades opwerpen."

"Gelegenheid om op die spijker te kloppen"

Hij reageert vooral op een uitspraak van een socialistische vakbondsman in hetzelfde programma. Steven Bosman van de socialistische vakbond BBTK schermde met "onze leden op de werkvloer" om de blokkades van de distributiecentra bij Lidl te verantwoorden, of die nu zijn toegelaten of niet. Die uitspraak is bij Raskin in het verkeerde keelgat geschoten.

Als oplossing om dergelijke blokkades aan te pakken, stelt Raskin nu dus de invoering van rechtspersoonlijkheid voor vakbonden voor. Zo zouden ze vervolgd kunnen worden. Het voorstel is niet nieuw, maar wordt onvoldoende gesteund om in een wettekst te worden gegoten. "Ik denk dat dit opnieuw een gelegenheid is om op die spijker te kloppen", aldus de N-VA'er.

"Olie op het vuur"

Bij CD&V zal hij alvast geen partner vinden. "Telkens er een grote staking de kop opsteekt, vinden sommigen het blijkbaar nodig olie op het vuur te gooien in plaats van bij te dragen aan een oplossing voor het sociaal conflict", reageert Kamerlid Stefaan Vercamer. "Een sociaal conflict los je op door sociaal overleg, niet door een wet op de rechtspersoonlijkheid."

Hij vindt ook dat de huidige wet al veel mogelijkheden biedt om op te treden. "Je mag de openbare weg niet afzetten. Dat geldt zowel voor een trouwstoet als voor een sociaal conflict. Iedereen moet de wet naleven. En als dat niet gebeurt, dan moet je optreden", gaat Vercamer voort.

Herenakkoord

De CD&V'er merkt ook op dat de sociale partners een jaar geleden hebben aangekondigd dat ze de draad over de actualisering van het zogenaamde Herenakkoord weer wilden oppikken. Dat 'herenakkoord' uit 2002 schrijft voor wat kan en niet kan in geval van stakingen.

Eerdere onderhandelingen daarover tussen vakbonden en werkgevers mislukten. "Men is daar mee bezig", aldus Vercamer. Hij geeft tot slot nog aan dat ons land wordt beschouwd als een "toonbeeld voor Europa" als het gaat over collectieve conflicten en sociale bemiddeling.