“Heb jij echt de ogen van je moeder?”: vzw donorkinderen lanceert nieuwe campagne HR

20 december 2019

17u22

Bron: Belga 0 Binnenland Donorkinderen vzw lanceert een nieuwe campagne. Met slogans en campagnebeelden hopen ze ouders te stimuleren met hun donorkinderen het gesprek aan te gaan over hun afkomst. “Wij willen de ouders van donorkinderen oproepen open kaart te spelen”, zegt voorzitster Steph Raeymaekers.

‘Heb jij wel echt de ogen van je moeder? Tijd voor hèt gesprek (of een DNA test).’, is een van de slogans. Op het bijhorende campagnebeeld staren twee indringende ogen je aan. “Aangenomen wordt dat minder dan 10 procent van alle donorkinderen weet dat hun herkomst gedeeltelijk of volledig ergens anders ligt dan het gezin waarin ze opgroeien. De reden daarvoor is dat het kind daarover nooit werd ingelicht. Toch is het belangrijk te weten hoe het precies zit”, zegt Steph Raeymaekers van de vzw. Vandaar dus de campagne die ouders wil stimuleren om toch gesprek aan te gaan.

Naast de slogan met de ogen, is er ook een gelijkaardige slogan en beeld met oren, ogen en handen. De beelden zullen onder meer te zien zijn op de website van de vzw en de Facebookpagina.