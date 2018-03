"Hardy is een seriemoordenaar die verslaafd is aan seks, cocaïne en macht. Sluit hem op en gooi de sleutel weg" VC HA

05 maart 2018

10u21

Bron: Eigen berichtgeving 234 Op het assisenproces tegen Renaud Hardy (55) in Tongeren heeft advocaat Jef Vermassen vanmiddag zijn pleidooi afgerond. Hij ziet Hardy als een seriemoordenaar die gecontroleerd en doordacht gehandeld heeft. Vermassen richtte zich ter afsluiting tot zijn cliënte, actrice Veerle Eyckermans, en haar 17-jarige dochter. " U zal nog veel moeite hebben om dit te verwerken, maar laat u niet meer door hem domineren", klonk het.

Vermassen startte zijn pleidooi vanochtend met de jury te bedanken omdat ze de gruwelfilm van de moord op Linda Doms heeft bekeken. "U heeft deze foltering doorstaan. Bij mijn weten heeft een jury in België dit nog nooit moeten ondergaan. Het was bijzonder moeilijk, maar u was zeer aandachtig. Ik wil u danken en feliciteren tegelijk."

Narcist

In de ogen van Vermassen is Hardy een psychopaat. "Psychopaten zijn anders dan u en ik. Er zijn weinig vergelijkingspunten. Hardy is eerst en vooral een grote narcist. Hij is het centrum van de wereld. Als hij weet dat hij zal gearresteerd worden, haalt hij nog snel 5.000 euro van zijn rekening. Niet voor de slachtoffers, maar voor zichzelf, om te gebruiken in de gevangenis." Ook het filmen van de slachtoffers en de vrouwen waar hij seks mee heeft, is een bewijs van dat narcisme, aldus Vermassen.

Hardy is een grote narcist. Hij is het centrum van de wereld Jef Vermassen, advocaat van actrice Veerle Eyckermans

De beschuldigde is gevoelloos, een manipulator voor wie mensen objecten zijn, een leugenaar en een komediant, aldus Vermassen. Hardy heeft geen schuldbesef en leert niets uit zijn daden.

Waarschuwing

De beschuldigde barstte vervolgens in tranen uit. "Ik kan dat hier niet aanhoren, ik ben doodziek en kom hier toch zitten." Voorzitter Thys gaf de vijftiger daarop een waarschuwing en zijn advocaat sprak op hem in. De beschuldigde veerde weer op nadat Vermassen de manipulatieve kant van Hardy benadrukte.

De advocaat ziet geen schuldbesef bij Hardy. "Het is altijd de fout van een ander", aldus Vermassen. "Als je niets misdaan hebt, heb je ook geen wroeging." Daaruit besluit de advocaat dat Hardy een gevaar is voor altijd. "Sluit hem op en gooi de sleutel weg. Zwijg over therapie, want daar leren ze net uit om te manipuleren. Het zijn mensen die zo anders zijn, waar geen remedie tegen is."

Sluit hem op en gooi de sleutel weg Jef Vermassen, advocaat van actrice Veerle Eyckermans

Seriemoordenaar

Volgens Vermassen is Hardy een georganiseerde seriemoordenaar die verslaafd is aan seks, cocaïne en macht. "Als hij niet gearresteerd was dan had hij nog meer moorden gepleegd, want hij was er verslaafd aan." Sadisme en dominantie staan centraal bij Hardy, vervolgde de raadsman. "Het toppunt van zijn dominantie is zijn seksslaving."

"Hardy is de grote opschepper. Hij is de meester, die hier een groot ego heeft zonder empathie. Hij stopte niet als de vrouwen aangaven pijn te hebben. Hij deed gewoon door. Dan het sadisme. Hij noemt alles kattenkwaad. Hij liet racewagentjes opzettelijk tegen de benen van mensen rijden. Dat is een volwassene, die mensen zit te koeioneren. Zijn dominantie is gebleven tijdens het gerechtelijk onderzoek. Hier op de zitting ook. Hij antwoordde niet op de vragen. Het hoogtepunt van zijn meesterschap is zijn seksslavin. De spot is ook een aspect van die ongevoeligheid."

Seriemoordenaars hebben geen gevoelens, ze gaan ze nadoen, ging Vermassen verder. "Ze kennen onze gevoelstaal niet. Op dat vlak zijn ze analfabeet. Hardy sprong hier recht tijdens de vertoning van die feiten op Linda Doms. 'Mijnheer de voorzitter, kunnen die mensen van de jury emotionele begeleiding krijgen?' was zijn bekommernis", aldus Vermassen, die onder meer ook verwees naar de vunzige taal van Hardy op rapportbriefjes in de gevangenis, het misbruik van zijn sociale vaardigheden en zijn wraaklust. "De pijn, die Hardy voelt, wil hij afreageren en de vrouwen vormen zijn doelgroep."

De pijn, die Hardy voelt, wil hij afreageren en de vrouwen vormen zijn doelgroep Jef Vermassen, advocaat van actrice Veerle Eyckermans

'50 tinten grijs'

De publicatie van '50 tinten grijs' ziet Vermassen als een breuklijn voor Hardy. "Dat was zo belangrijk: dat boek heeft een ongelooflijke uitwerking, het gaat hem inspireren. Toen is hij beginnen experimenteren met soft sm. Bij sm kan een slachtoffer zich niet verweren, en dat is voor hem enorm belangrijk. Pijn is zijn manier om een ander te bereiken, en wurgen is dan de totale machtsuitoefening." Uit zijn internetgeschiedenis moet blijken dat hij interesse had in "granny sex" en "sex with old women". "Opnieuw: voorkeur voor weerloze mensen, die alleen wonen. In zijn fantasie verwacht hij dat zijn slachtoffer meewerkt, maar zijn grote vergissing is dat zijn slachtoffer niet meewerkt. Daarover is hij ontgoocheld, dus moet hij herbeginnen."

Valentijnsdag

Actrice Veerle Eyckermans paste in zijn profiel, aldus Vermassen. "Hij denkt dat ze alleen woont. Het is er verlaten en vrij donker. Hij heeft haar eerder gezien op een afscheidsfeestje. Ze was een zelfstandige vrouw die alleen woonde en het gemaakt had, en hij was een gehandicapte." Vermassen is er ook zeker van dat Hardy zijn slachtoffer eerst bespioneerde. Op 14 februari 2015 vond de moordpoging op Eyckermans plaats, maar Hardy ging anders te werk. "In de namiddag gaat hij al op verkenning. ’s Avonds gaat hij dan terug. Hij neemt niets mee (bij andere slachtoffers nam hij wel materiaal mee, nvdr.). Zijn grote fout: hij kiest een buurvrouw uit als slachtoffer. Met een stok slaat hij haar uit volle macht, zoals hij dat ook al wilde doen met een ex-vriendin in 2002."

Aan de politie gaf Hardy toe dat hij Veerle Eyckermans die avond opgewacht had. En dat ze ‘chance’ heeft gehad, want dat hij haar voor hetzelfde geld had doodgeslagen. Vermassen: "En daar moeten Veerle Eyckermans en haar dochter, die samen twee handen op een buik zijn, dan mee verder. Het eerste trauma van de aanval, die grote angst en het onveiligheidsgevoel, was nog niet verwerkt. Als je dan verneemt wie de dader is, een seriemoordenaar, dan krijg je een trauma bovenop een trauma."

"Leef uw leven"

Vermassen richtte zich daarna tot de 17-jarige dochter van Eyckermans. "Het is goed dat je hier bent. Je was bang om te komen, maar het is een goede stap voor de verwerking." Vermassen noemde dit proces nog het ergste dat hij heeft meegemaakt, met de vertoning van de gruwelfilm van de moord op Linda Doms. Hij richtte zich aan het eind van zijn pleidooi ook tot zijn cliënte Veerle Eyckermans. "Uw leven zal nooit meer zijn zoals het was. U zal nog veel moeite hebben om dit te verwerken, maar er komt een dag dat u weer zin zal hebben in het leven, want een mens is sterk. Ik geef u een raad: geef die dader het recht niet om uw leven te beheersen. Laat u niet meer door hem domineren. Dan zal je stilaan genezen en dat wens ik u van harte toe."