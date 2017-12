"Hardnekkige verkeerscriminelen straffen wordt nog moeilijker" TK

Rechters zullen wegpiraten die hun veroordelingen gewoon naast zich neerleggen bijna niet meer meteen naar de gevangenis kunnen sturen. Dat berichten De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

Politierechters maken zich ernstig zorgen over de 'verkeerscriminelen'. "Dat zijn bestuurders die al meerdere, soms tientallen, veroordelingen hebben opgelopen", aldus Johan Van Laethem, politierechter in Halle. "Ze hebben bijvoorbeeld al drie of vier keer een rijverbod gekregen, maar blijven rondrijden. Het is zeer moeilijk om vat te krijgen op die groeiende categorie verkeerscriminelen."

Door een wetswijziging verwachten politierechters dat het nog lastiger wordt om hardleerse verkeers­criminelen een straf met impact op te leggen. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) verhoogt immers de strafdrempel voor de onmiddellijke aanhouding. Vandaag kan zo'n onmiddellijke aanhouding vanaf één jaar gevangenisstraf. Binnenkort moet de straf minstens drie jaar bedragen.

"De onmiddellijke aanhouding is niet bedoeld als straf", reageert het kabinet-Geens. "Het is een veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat iemand vlucht of feiten pleegt."