"Harde aanpak Nederland jaagt drugscriminaliteit naar Limburg” kv

19 november 2018

04u36

Bron: Belga 0 De Limburgse procureur Guido Vermeiren vreest dat de Nederlandse drugscriminaliteit zich nog meer naar onze contreien gaat verplaatsen. Aanleiding is de Nederlandse regering die 10 miljoen euro extra heeft toegewezen aan 19 Nederlands-Limburgse gemeenten in de strijd tegen drugs. "Een evenredige investering dringt zich op bij ons", zegt Vermeiren vandaag in Het Belang van Limburg.

Nederlands-Limburg krijgt het geld omdat het met 5,9 aangetroffen hennepplantages per 10.000 inwoners het hoogst scoort bij onze noorderburen. Met die 10 miljoen euro krijgen de 19 gemeenten extra middelen om cannabisplantages in kwetsbare gebieden op te sporen en witwaspraktijken en spookbedrijven tegen te gaan.

De Limburgse procureur Guido Vermeiren gelooft in de wijze waarop Nederlands-Limburg de drugscriminaliteit te lijf zal gaan. Toch schuilt in de aanpak ook een gevaar. "Dat de drugscriminaliteit door de lange grens met Nederland zich in onze provincie nog meer een weg gaat banen, " aldus de procureur, die er al lang op aandringt dat zijn provincie meer middelen moet krijgen om het groeiende fenomeen aan te kunnen pakken. "We moeten ons dan ook voorbereiden en maatregelen nemen om dit op te vangen: net als Nederlands-Limburg is Belgisch-Limburg één van de hotspots van de drugscriminaliteit in de Euregio."