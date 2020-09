“Hang uit protest Vlaamse leeuw uit”: oppositie reageert op Vivaldi-regering HR

30 september 2020

09u18 84 De zeven partijen die een nieuwe federale regering willen vormen hebben een inhoudelijk akkoord bereikt . Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang trekken meteen in het verweer. “Klaar om het verzet te organiseren”, zegt Tom Van Grieken (Vlaams Belang). “Vlaamse leeuw uitgehangen. Uit protest”, laat Theo Francken (N-VA) weten. Een overzicht van de reacties vanuit de oppositie op het Vivaldi-akkoord.

N-VA maakt zich op voor stevig weerwerk vanuit de federale oppositie. “Paarsgroen was op 26 mei 2019 in Vlaanderen quasi onbestaande”, zegt N-VA kopstuk THeo Francken. “De Franstaligen winnen deze slag. Uiterlijk in 2024 zullen we de gevolgen hiervan zien. Echte Vlaamse leeuwen maken geen regering zonder Vlaamse meerderheid.”

Vlaamse leeuw

Francken roept op om te protesteren door een vlag van de Vlaamse leeuw uit te hangen. “We zullen dit project bestrijden ter land, ter zee en in de lucht. Van Opgrimbie tot De Panne. Hang uw vlag ook uit en post een foto!”, klinkt het.

Paarsgroene regering geland. Vlaamse leeuw uitgehangen. Uit protest.

Geen Vl meerderheid.

Geen confederale omslag.

Geen democr legitimiteit in Vl.



We z dit project bestrijden ter land, ter zee en id lucht. Van Opgrimbie tot De Panne.



Hang uw vlag ook uit en post een foto! 💪 pic.twitter.com/sHeH2welAU Theo Francken MP(@ FranckenTheo) link

Peter De Roover, voorzitter van de N-VA-kamerfractie, geeft op Twitter zijn korte samenvatting van het Vivaldi-project. “Vlaanderen kan betalen, maar niet bepalen”, klinkt het kort.

Vivaldi-project samengevat. pic.twitter.com/TCGhuafVXm Peter De Roover(@ PeterDeRoover1) link

“Dweil van je regering”

De grootste Vlaamse partij bij de federale verkiezingen pakt op Facebook ook uit met een uitspraak die de kersverse premier Alexander De Croo ongeveer een jaar geleden deed in HLN. “Open Vld heeft het niet goed gedaan bij de verkiezingen”, zei hij toen. “Wij zijn de zevende partij in het parlement. Je moet de democratie respecteren. Als eerste minister zonder slagkracht ben je de dweil van je regering.”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken tweet dat “Vivaldi klaar is voor de postjes”, en “Vlaams Belang om het verzet te organiseren”.

Vivaldi is klaar (voor de postjes).

Vlaams Belang is klaar om het verzet te organiseren. 💪🏻#NietMijnRegering pic.twitter.com/TZzmqyTccE Tom Van Grieken(@ tomvangrieken) link

Gerolf Annemans, die voor Vlaams Belang in het Europees Parlement zetelt, geeft commentaar op de keuze voor Alexander De Croo (Open Vld) als eerste minister.

Het staat nergens geschreven dat de eerste minister van België een liberale “fils à papa” moet zijn. Maar het lijkt wel te helpen. pic.twitter.com/D2LFZWooz5 Gerolf Annemans(@ gannemans) link

Peter Mertens, voorzitter van PVDA, hekelt dat er slechts weinig verandert ten opzichte van het beleid van de vorige regering. “Daarvoor hebben mensen op 26 mei niet gestemd”, zegt hij.

Dit is gewoon zelfde beleid als de vorige regering. Het is liberale continuïteit: er komt géén miljonairstaks, géén verlaging pensioenleeftijd naar 65 jaar (ondanks alle beloften), en de lonen blijven geblokkeerd. Daarvoor hebben mensen op 26 mei niet gestemd. #delinkseoppositie pic.twitter.com/v52eZfLWVN Peter Mertens(@ peter_mertens) link

Raoul Hedebouw van PTB, de Franstalige zusterpartij van PVDA, hekelt ook dat er geen vermogensbelasting komt. “De ongelijkheden zijn groter dan ooit”, zegt hij. “Toch sluiten PS en Ecolo een deal zonder vermogensbelasting en eerlijke belastingheffing voor multinationals. Wie gaat de rekening dan betalen?”

Les inégalités sont plus grandes que jamais, mais @PSofficiel et @Ecolo concluent un accord sans impôt sur fortune et sans taxation juste des multinationales.Qui va payer la facture alors? A nouveau les travailleurs qui ont fait tourner le pays pendant la crise? Faut le faire... Hedebouw Raoul(@ RaoulHedebouw) link

Ook verzet vanuit Open Vld

Ook opmerkelijk: niet alleen vanuit de oppositie is er protest tegen het Vivaldi-akkoord. Ward Vergote, burgemeester van Moorslede, liet na het federale akkoord van de Vivaldi-partijen weten dat hij zijn lidmaatschap van Open Vld niet zal verlengen.

“Er is een coalitie gevormd met partijen die eisen gaan stellen waar ik niet achter sta”, zegt Vergote woensdagochtend. Hij verwacht dat er een resem aan sociale claims zal komen, met als gevolg meer belastingen voor de werkenden. “Liberalen staan voor iets totaal anders dan socialisten of groenen”, zegt hij. “Ik verwacht een te links programma met weinig ondersteuning voor bedrijven en mensen die echt willen werken.”

Lokaal komt Vergote op onder de kartelnaam Visie. “Daar gaan we mee verder”, zegt hij. “Wij gaan vooruit en voeren beleid dat echt op liberale leest is geschoeid.”