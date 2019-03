“Halve wereld snuffelt aan onze TATP” KSN

29 maart 2019

10u52 0 Uit alle windstreken zakten de afgelopen 2 jaar hondengeleiders en hun dieren naar ons land af om er te leren snuffelen aan TATP, het explosieve mengsel dat gebruikt werd bij de aanslagen in ons land. “Amerikanen, Zweden, Luxemburgers. Ze hebben hier allemaal al onze unieke TATP-module voor explosievenhonden gevolgd’, vertelt hoofdcommissaris Rony Vandaele van de federale politie, die zelf 24 ’TATP’-honden telt.

Het kleine Neerhespen, deelgemeente van het Vlaams-Brabantse Linter, is de afgelopen twee jaren een begrip geworden in Europa bij politiediensten en beveiligingsfirma’s. “Na de aanslagen hebben wij 1 gram zuivere TATP gekregen en een module voor het opsporen van die specifieke springstof ontwikkeld”, vertelt Vandaele, directeur van de hondensteundienst. “Zelf hebben we intussen 24 explosievenhonden die sporen van TATP kunnen detecteren bij huiszoekingen of noodsituaties. Daarnaast hebben we ook 140 honden van Belgische private firma’s opgeleid en zijn er tal van buitenlandse diensten bij ons komen aankloppen. Welke? Bijvoorbeeld de honden van het Amerikaans leger die Europese basissen bewaken, de Luxemburgse douane, maar evengoed een Zweedse beveiligingsfirma is hier al langs geweest.”

De honden van de Belgische firma’s mogen voorlopig enkel op luchthavens ingezet worden. “Maar in de toekomst kan dat via koninklijk besluit nog aangepast worden”, zegt Vandaele. “Dan kan er een uitbreiding komen naar stations of andere plekken.” De Antwerpse lokale politie heeft sinds kort als enige een dynamische explosievenhond die TATP opspoort. “Die is ook hier opgeleid”, zegt Vandaele. “Het verschil met onze explosievenhond is dat de Antwerpse hond niet op voorwerpen, maar op personen zoekt. Als we de kans en de middelen krijgen, zouden we binnen onze eigen dienst ook een aantal van dit soort honden opleiden.” Een explosievenhond krijgt telkens 20 minuten om een hele ruimte te doorzoeken. “Maar de meeste doen het in minder dan de helft”, zegt Vandaele.