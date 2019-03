“Hallucinant, Francken heeft zijn beleid uitbesteed”: onduidelijkheid over Aalsterse lijst humanitaire visa houdt aan RW

13 maart 2019

08u50

Bron: De Morgen 0 Het blijft onduidelijk hoe Syrische christenen op de Aalsterse lijst zijn beland voor een humanitair visum. Dat bleek gisteren bij een hoorzitting in het parlement, schrijft De Morgen. “Er zijn geen criteria.”

Sinds het uitbreken van de zaak rond Melikan Kucam buigt het parlement zich over hoe humanitaire visa in ons land werden toegekend. Het Mechelse gemeenteraadslid wordt ervan verdacht grof geld te hebben verdiend toen hij via dat kanaal Syrische christenen naar ons land bracht. Gisteren kwam onder meer N-VA-schepen Karim Van Overmeire meer uitleg geven. Hij was mee verantwoordelijk voor de komst van 89 Syriërs naar Aalst.

“Deur open voor willekeur”

Het blijft onduidelijk op basis waarvan mensen op een lijst voor een humanitair visum belandden. Van Overmeire zei dat hij, als schepen van vreemdelingenzaken, door de gemeenschap van Syrische christenen in zijn stad was benaderd.



Hij nam contact op met partijgenoot Theo Francken, toen nog staatssecretaris van Asiel en Migratie. De gemeenschap zelf heeft daarna een lijst met namen naar voor geschoven. Het ging vooral om oudere mensen en gezinnen met jonge kinderen, aldus Van Overmeire. "Er zijn geen criteria", zei hij. "Ik heb mijn best gedaan en gezegd dat het om kwetsbare personen moest gaan."

"Hallucinant", reageert Ben Segers, specialist Asiel en Migratie voor sp.a. "Geen enkele aanvraag uit Aalst werd geweigerd. Francken heeft gewoon zijn beleid uitbesteed. Dit heeft de deur opengezet voor willekeur."

Intern rapport

Minister Maggie De Block (Open Vld), de opvolger van Francken op Asiel en Migratie, heeft intussen een langverwacht intern rapport klaar over de humanitaire visa. Daaruit moet blijken of alles wel correct is verlopen. Ze stelt het vandaag voor.