"Hallucinant en onaanvaardbaar": lokale speurders onder vuur omdat ze seriedoder Hardy eerst vrij lieten ep

22 februari 2018

11u01

Bron: Belga 0 Het openbaar ministerie én de voorzitter van het Tongerse assisenhof, Dirk Thys, hebben de speurders van de FGP Halle-Vilvoorde deze voormiddag een serieuze veeg uit de pan gegeven.

Op donderdag 18 september, daags nadat Linda Doms dood werd aangetroffen, was de vermoedelijke seriedoder Renaud Hardy al een eerste keer opgepakt. Op vrijdag werd hij vrijgelaten en mocht hij weer naar zijn appartement. Hoewel verschillende getuigen in de loop van de volgende dagen bekentenissen van Hardy doorgaven aan de politie, werd Hardy pas op maandagnamiddag weer opgepakt.

"Ik vind dat hallucinant en volstrekt onaanvaardbaar", besloot openbaar aanklager Alexendra Van Kelst met luide stem haar vraag aan speurder Christel Michiels.

Moord opgebiecht

Vrijdagavond, dus kort na Hardy's vrijlating, wist de politie immers dat Hardy de moord had opgebiecht aan zijn seksvriendin D. C. Diens echtgenoot had dat toen doorgegeven aan de politie, en in het weekend zelf verwittigde C. zelf ook de politie.

Zaterdagavond ging hij op bezoek bij een bevriende politieagent, en aan hem vertelde hij ook wat er in de nacht van woensdag op donderdag was gebeurd. Van Kelst wees er in haar vraag op dat een Mechelse agent, die niet aan het werk was, Hardy naar zijn huis begeleidde en daar wachtte op verdere instructies. "Hij kreeg te horen dat er geen maatregelen genomen moesten worden", aldus Van Kelst. "Beseffen jullie welke impact dat had kunnen hebben? "

Bewijsmateriaal verstopt?

Op maandag werd Hardy een tweede keer opgepakt, en zijn appartement werd een tweede keer doorzocht. De speurders stelden toen vast dat in het appartement vanalles gewijzigd was in vergelijking met de eerste huiszoeking. "Zo was de wasmachine, waarin het geheugenkaartje gevonden werd met daarop de gruwelfilm van de feiten bij Doms, een meter verschoven", zei Van Kelst. "We weten ook dat de feiten op Maria Walschaerts gefilmd zijn, en dat dat geheugenkaartje bovenop een kast gelegen heeft. Dat kaartje is echter nooit gevonden."

"Ik kan daar niet voor instaan", antwoordde Michiels. "De permanentieofficier handelt autonoom."

Ook voorzitter Thys kon zich niet vinden in de antwoorden van de speurder. "Ik betreur het ten zeerste dat iemand professioneel zoals uzelf hier komt getuigen en het nodig vindt om bepaalde zaken te suggereren als er vervelende vragen komen, als zou ik er van uitgaan dat uw diensten niet werken. Ik stel voor dat u dergelijke persoonlijke bedenkingen meeneemt naar huis."