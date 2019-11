“Hallucinant dat we 8 watermaatschappijen hebben in Vlaanderen”: Zuhal Demir wil waterfactuur betaalbaar maken AW

05 november 2019

16u53

Bron: Belga 5 Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) noemt het hallucinant dat Vlaanderen acht watermaatschappijen telt. Ze wil de tarifering aanpassen en het water betaalbaarder maken. Dat zei ze vandaag in het parlement na vragen van Hannes Anaf (sp.a), Johan Danen (Groen), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Lise Vandecasteele (PVDA).

“Ik stel samen met u vast dat de waterfactuur de voorbije jaren gestegen is", zei Demir in het parlement. "Sinds 2010 met zo'n 34 procent voor een gemiddeld gezin. Ik vind het hallucinant dat we acht watermaatschappijen hebben in Vlaanderen, met allemaal hun eigen tarifering. Die is heel complex, dat is niet normaal. Ik vraag mij zelfs af hoe gezinnen er aan uit kunnen."

In het regeerakkoord is te lezen dat de waterfactuur betaalbaar moet blijven en transparant moet worden. "We zullen de tariefstructuur aanpassen", zei Demir. "Onder meer naar billijkheid voor alleenstaanden en gezinnen met kinderen. Maar ook de betaalbaarheid en het sturende karakter zullen parameters zijn."

De minister wil voorts af van de verplichte afsluitingen van het drinkwater. "De toevoer afsluiten omdat een gezin zijn factuur niet kan betalen is niet van deze tijd", zei ze. "Ik wil alles op alles zetten om tot een Vlaanderen te komen waar geen afsluitingen zijn. Als je systematisch de factuur niet betaalt, zou er toch een minimum aan basisvoorziening moeten worden voorzien. Daarnaast moeten we inzetten op het zoeken naar oplossingen zodat die personen via afbetaling kunnen werken.”