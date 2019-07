“Haatdragende taal en nazi-verwijzingen zijn ontoelaatbaar”: Vlaams Belang wil nu ook klacht indienen tegen Vincent Van Quickenborne AW

29 juli 2019

17u40 30 Nadat minister van Staat Karel De Gucht (Open Vld) gisteren zijn ongenoegen uitte over de regeringsvorming en vooral de rol die Vlaams Belang daarin mag spelen, dreigde Vlaams Belang met een klacht wegens laster. Daarop verdedigde Vincent Van Quickenborne zijn partijgenoot op Twitter. Het gevolg? Ook tegen Van Quickenborne, burgemeester van Kortrijk, wil het Vlaams Belang nu een klacht indienen.

“De haatdragende taal en nazi-verwijzingen die door Van Quickenborne gebruikt worden in de gemeenteraden tegen de kiezers van het Vlaams Belang zijn totaal ontoelaatbaar. Het wordt tijd dat hij zich eindelijk begint te gedragen als burgervader van álle Kortrijkzanen”, aldus Wouter Vermeersch, fractieleider voor Vlaams Belang in Kortrijk. De reactie van Vermeersch volgt na het Twitterbericht van burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

Of Karel De Gucht nu gelijk heeft of niet. Dat doet er niet toe. Freedom of Speech. Altijd en overal. ⁦@tomvangrieken⁩ is een LOSER. Oei, riskeer ik nu ook een klacht? 😂😂😂 https://t.co/6WdxVy6qst ᴠɪɴᴄᴇɴᴛ ᴠᴀɴ Qᴜɪᴄᴋᴇɴʙᴏʀɴᴇ(@ VincentVQ) link

“Of Karel De Gucht nu gelijk heeft of niet. Dat doet er niet toe. Freedom of Speech. Altijd en overal. @tomvangrieken is een LOSER. Oei, riskeer ik nu ook een klacht”, schreef Van Quickenborne gisteren op Twitter.

Volgens Vlaams Belang gaat het niet alleen om dat ene bericht op Twitter, wel voor haatdragend taalgebruik. “Dat Van Quickenborne niet het minste respect toont voor de vijf verkozen van Vlaams Belang in Kortrijk is zijn zaak. Dat typeert hem als mens en politicus. Maar dat hij geen respect toont voor de meer dan 6.000 kiezers, en ondertussen meer dan 8.500 kiezers, in onze stad is natuurlijk onaanvaardbaar. Zo’n burgemeester kan geen ‘burgervader’ genoemd worden”, zegt Vermeersch nog.

Klacht tegen De Gucht

Van Quickenborne reageerde met zijn Twitterbericht op de klacht die Vlaams Belang wil indienen tegen Karel De Gucht (dat gebeurde vooralsnog niet officieel). De Gucht maakte gisteren aan VTM duidelijk dat hij vindt dat Vlaams Belang een partij is waar je niet mee kan praten in een democratie “In de jaren 30 had men in Duitsland ook de redenering van zeer nationalistisch en socialistisch te zijn, dat is de formule van het nationaalsocialisme”, vergeleek De Gucht en hij ging verder met zijn uithaal.

“Van Grieken heeft een behoorlijke jas en das aan, maar Dewinter had dat ook. En het nieuwe volk, zoals Dries Van Langenhove, ik moet daar niet van hebben”, fulmineerde De Gucht.

Bij Vlaams Belang waren ze niet gediend met de uitspraken van De Gucht. “Het is niet omdat de beerput van zijn eigen partij overloopt dat hij met drek moet gooien naar ons”, reageerde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken, die een klacht zou voorbereiden wegens smaad, laster en eerroof.

