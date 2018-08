"Haar been verliezen betekent een heel ander leven": vrouw die onder tram terechtkwam in Nieuwpoort ligt nog steeds in ziekenhuis Jelle Houwen

28 augustus 2018

20u33

Bron: Eigen berichtgeving. 0 Vier weken nadat de 79-jarige Angèle Nuytens onder een tram belandde in Nieuwpoort herstelt de vrouw nog steeds in het ziekenhuis. De gevolgen bleken immers véél zwaarder te zijn dan eerst gedacht: "Het oorspronkelijke verdict was al behoorlijk zwaar."

Het ongeval gebeurde donderdagavond 2 augustus om 22 uur aan tramhalte Nieuwpoort-Bad. De vrouw was er na een avondje weg uitgestapt maar kwam bij het uitstappen plots ten val. Mogelijks gebeurde dat omdat ze met haar jasje vastzat aan de deuren en de tramchauffeur dat niet had opgemerkt. Angèle zat klem tussen het perron en de tram, en werd even mee gesleurd.



Het eerste verdict in het ziekenhuis was al zwaar. “Haar twee voeten waren verbrijzeld en ze had haar heup en schouder gebroken”, vertelt zoon Kurt Kraemer. “Nadien bleek dat ze ook zes gebroken ribben te hebben. En na twee weken bleek de schade aan haar been té erg en moest het geamputeerd worden”, zucht hij. “Moeder mag dan wel bijna tachtig worden: ze was nog uitstekend te been. Ze woont nog alleen en nam de tram haast dagelijks. Haar been verliezen zal voor haar een heel ander leven betekenen. Ze zal sowieso haar appartementje moeten verkopen en naar een serviceflat trekken. En ze wil zo snel mogelijk een prothese. Dat volgt hopelijk dit jaar nog. Ze zal voortaan ook nooit meer met de tram rijden.”

(Lees verder onder de foto)

Arrogante houding van De Lijn

Kurt is immers niet te spreken over de houding van De Lijn. “Zij hebben ons niet gecontacteerd, stuurden geen kaartje noch excuses”, zegt hij. “Ik heb hen wél gemaild, voor meer info. Daarop stuurden ze me een mail terug om alle info van het ongeval op te vragen: welk spoor en welke tram. Kom zeg, alsof ze zelf niet weten over welk ongeval het gaat!”

Daarop zette Kurt een advocaat op de zaak. De Lijn zegt de hele zaak te betreuren. “De Lijn vindt het heel erg jammer dat deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Er wordt een gesprek ingepland met mevr. Nuytens en/of haar zoon om de gebeurtenis en het verder verloop hiervan toe te lichten. De verdere afhandeling van het dossier gebeurt verder door de verzekeringsmaatschappijen onderling gezien we de slachtoffers niet willen belasten met de administratieve afhandeling”, laat De Lijn weten.