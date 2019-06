Exclusief voor abonnees “Grotere pinten doen meer drinken, zoals grotere verpakkingen ons ook meer chips doen eten” Zomeractie van Jupiler met 30 cl bier voor de prijs van 25 cl oogst kritiek Luc Beernaert

06 juni 2019

16u03 0 Een pint van 30 cl in plaats van de gebruikelijke 25 cl, tegen dezelfde prijs. Dat is de zomeractie van biermerk Jupiler in zowat 2.000 deelnemende horecazaken. Ter compensatie levert producent AB Inbev bij cafébazen het vijfde vat gratis. Indien de actie succes kent - wedden voor een bak bier dat dit het geval zal zijn? - kan een pint van 30 cl de nieuwe Jupiler-standaard worden. “Fout signaal”, oordeelt het Vlaams expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs, want “grotere drankeenheden doen ook meer consumeren”.

De woordvoerder van Jupiler, Glendal Vandenbempt, probeert de reden van de actie uit te leggen: “We hebben elk jaar zomeracties met verschillende merken. Zo hadden we al acties waarbij de klant die in de supermarkt twee kratten bier koopt er één gratis krijgt. Dit jaar richten we onze zomeractie op de horeca. Cafébazen konden de voorbije weken vrijwillig inschrijven voor deze actie. Ze krijgen nieuwe, grotere bierglazen. Per vier aangekochte vaten krijgen ze een vijfde vat gratis, en we gaan ervan uit dat ze geen hogere prijs zullen aanrekenen aan de klant. Zowat tweeduizend Belgische cafés hebben zich inmiddels aangesloten.”

Sceptici werpen op dat de actie een vorm van compensatie zou zijn voor het feit dat Jupiler jarenlang de invoer van goedkopere Jupiler uit Nederland in ons land heeft gedwarsboomd, waarvoor AB Inbev enkele weken geleden een boete van 200 miljoen euro van Europa kreeg. “Deze zaken zijn niet gerelateerd. De voorbereiding voor deze actie is in januari gestart en toen was van die boete nog geen sprake”, klinkt het bij ABInbev.

